François 1er et le Domaine des Princes lauréats des Prix Drouot du Livre d'Art

L’Hôtel des ventes de Drouot accueillait ce soir auteurs, éditeurs et amateurs de livres d’art pour décerner les prix de cette troisième édition. François 1er et l’art des Pays bas, co-édité par Somogy et le Louvre, reçoit le Prix du Livre d’Art, tandis que Le domaine des princes, publié par les éditions Swan, se voit remettre le Prix spécial du Jury.





Dans une salle comble en nocturne, où nombre d’auteurs signaient leurs ouvrages, Jean Marie Rouart entouré des membres du jury a donc annoncé les deux lauréats.

Cécile Scailliérez, conservateur en chef du département des peintures du musée du Louvre, signe le titre lauréat de cette édition. François Ier et l'art des Pays-Bas porte un regard élargi sur l'apport artistique du règne de François 1er, dont chacun connaît l’influence sur le développement de la culture classique et son goût pour le maniérisme italianisant.



Pour autant, l’on connaît désormais mieux grâce à cet ouvrage son goût pour l’esthétique d’une Europe plus « nordique », venant en particulier des Flandres et des Pays Bas, qui a largement influencé l’art français. L’ouvrage se veut le reflet de l’exposition éponyme qui vient de se terminer au musée du Louvre sur François 1er, dont l’auteur était la commissaire d'exposition.



Relevant le pari de faire découvrir cet aspect méconnu des goûts du monarque, elle a pu aussi annoncer avec fierté que la campagne de souscription #TousMécènes, lancée par le Louvre il y a quelques mois, a porté ses fruits : l’extraordinaire Livre d’Heures va ainsi pouvoir faire son entrée dans les collections du Musée.



Collecte réussie pour l'acquisition

du livre d'heures de François Ier par le Louvre

Le domaine des princes, ouvrage sompteux, rend hommage au domaine de Chantilly, l'un des ensemble artistiques les plus riches de France, et aux princes esthètes, des princes de Condé jusqu’au très grand collectionneur que fut le duc d’Aumale, qui ont contribué à son édification. Les 488 pages de ce livre sont riches de 450 illustrations en couleurs, et le tirage numéroté de ce titre se limite à 1 500 exemplaires.



L'ouvrage est co-écrit par Nicole Garnier-Pelle, conservateur général à Chantilly depuis 1992, Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine et adjoint au conservateur général chargé du musée Condé, Laurent Ferri, conservateur de la bibliothèque et des archives du musée Condé, Astrid Grange, assistante de conservation et chargée de la régie des œuvres, et Aurore Bayle-Loudet, en charge du musée du cheval du domaine de Chantilly.



Mme Garnier Pelle, accompagnée des contributeurs à l’ouvrage, a tenu à rendre un hommage tout particulier au photographe Marc Walter, qui, après s'être consacré au château de Versailles, au domaine de Saint- Cloud et au château de Fontainebleau, offre par ses photographies une visite inédite du domaine.





Cécile Scailliérez - François 1er et l'art des Pays-Bas - Somogy / Louvre éditions - 978275721309 - 45 €

Nicole Garnier-Pelle (dir.) et collectif - Photographies Marc Walter - Le domaine des princes - Editions Swan - 9791097529000 - 150 €