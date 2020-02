François Avril et Philippe Druillet, deux auteurs pour des Apocalypses

< >

Ce projet, né de l’admiration mutuelle entre les deux artistes, les a menés à créer ensemble, sur le même support, des peintures monumentales où leurs deux univers, pourtant si éloignés, dialoguent en harmonie. « Il faut respecter l’autre, énormément, parce qu’il ne s’agit pas de tirer la couverture à soi. Ce n’est pas un combat, c’est un accord. Et c’est ce que nous avons réussi à faire, je crois », explique François Avril.« ll n’y a pas de fautes. On peut parfois s’associer avec quelqu’un pour une exposition et puis on voit qu’il y a des erreurs ou – comment dire – une incompréhension. Mais, ici, chaque fois que je vois le travail terminé, je me dis “mais c’est l’évidence même” », poursuit Philippe Druillet.Philippe Druillet est né en 1944 à Toulouse. Membre fondateur du journal de bande dessinée Métal Hurlant, il est l’auteur, notamment, de La Nuit (1976) et Salammbô (1981) où il explose les cadres de la bande dessinée. En 1988, il reçoit le Grand Prix de la Ville d’Angoulême pour l’ensemble de son oeuvre.François Avril est né à Paris en 1961. Après avoir étudié le dessin, il s’illustre dans la bande dessinée, la publicité, les magazines et la presse quotidienne. Proche de l’art contemporain, il est notamment reconnu pour son travail pictural.ApocalypsesDu 28 février au 28 mars 2020Galerie Barbier & Mathon10, rue Choron75009 Paris