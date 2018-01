François Boucq dézingue Donald Trump en 100 tweets

En 40 années d’une carrière prolifique, François Boucq a donné vie à une foule de personnages mythiques avec une finesse graphique, psychologique et narrative qui l’impose comme l’un des plus grands auteurs de Bande Dessinée.









Du 2 au 31 mars 2018, Huberty & Breyne Gallery Paris célèbre ce Grand Prix du Festival d’Angoulême en rassemblant ses héros de papier dans une exposition d’une richesse incroyable qui offre l’opportunité d’apprécier l’œuvre de Boucq dans toute sa diversité. Près de soixante planches originales emblématiques de Bouche du Diable, Face de Lune, Li le Tulip, ou encore du Bouncer sont à découvrir aux côtés d’aquarelles et dessins librement inspirés de ses séries.



À l’occasion de la sortie de l’album Trump en 100 Tweets, que Boucq signe aux Éditions i avec la scénariste Vanessa Duhamel, Alain Huberty et Marc Breyne dévoilent à partir du 2 mars 2018, dans leurs galeries belge et parisienne, une sélection des dessins les plus percutants extraits de cet ouvrage.







« Tout le monde a dessiné, avant même d’écrire. Le dessin, c’est la mise à l’épreuve de tout ce qu’on peut te dire quand tu es enfant. Ce n’est que plus tard, insidieusement, qu’on va t’apprendre l’écriture. Et là, on te met dans un autre univers. Celui qui continue à dessiner, c’est celui qui résiste à cela, continue l’expérimentation et va créer une vérification constante de ce qu’il peut aborder sur le monde des formes ou même du monde conceptuel », explique François Boucq.

François Boucq et Vanessa Duhamel – Trump en 100 Tweets – Editions i – 9782376500209 – 9,50 €