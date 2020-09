François-Henri Soulié lauréat de la première édition du Prix France Bleu Grands Détectives 

An de grâce 1165. En terre d’Occitanie. Deux abbayes, deux jours, deux crimes.

1165. Les corps suppliciés des victimes, qui appartiennent à l’atelier du tailleur de pierre Jordi de Cabestan, ont été déguisés en anges dérisoires. La panique se répand. Certains voient dans ces crimes la main du diable. D’autres soupçonnent les adeptes de cette nouvelle secte que l’on nommera bientôt les « Cathares ». Au grand scandale de l’Église de Rome, ceux-ci prétendent être les Vrais Chrétiens.

L’archevêque de Narbonne missionne un jeune noble, Raimon de Termes, afin de découvrir l’assassin. Les « hérétiques » désignent une des leurs, Aloïs de Malpas, pour les disculper. De son côté, Jordi de Cabestan veut venger ses compagnons. Trois enquêtes labyrinthiques vont les mener vers une vérité qu’aucun d’entre eux n’imaginait.

Lancée en février 2020, la première édition du Prix France Bleu Grands Détectives a elle aussi été perturbée par la crise sanitaire qui a notamment empêché la remise du Prix initialement prévue mi-juin au salon « Saint-Maur en Poche ». Il s'agit du second prix littéraire lancé par France Bleu, après le Prix France Bleu - Page des Libraires il y a 6 ans.Présidé par Jean-Emmanuel Casalta, Directeur de France Bleu, le jury était composé de 13 auditrices et 12 auditeurs sélectionnés parmi les 5 000 candidatures déposées sur francebleu.fr, le site portail des 44 antennes de France Bleu, deux animatrices, une rédactrice en chef et trois communicants de France Bleu.François-Henri Soulié est écrivain, comédien, marionnettiste, scénographe, metteur en scène et scénariste. Il est également l'auteur chez 10/18 d'une trilogie co-écrite avec Thierry Bourcy, qui nous fait voyager à travers l'Europe du début du XVIIe siècle : Le Songe de l'astronome, La Conspiration du Globe et Ils ont tué Ravaillac.Le résumé d'Angélus proposé par l'éditeur :« Le choix entre les 5 romans tous très originaux a été difficile. Mais Angélus, avec pour toile de fond une Occitanie médiévale magnifiquement restituée et une intrigue solidement ancrée dans cette région d'origine de l'auteur, est totalement en phase avec cette promesse de nos 44 radios locales : valoriser au quotidien l'histoire, les patrimoines régionaux et ceux qui par passion et avec talent, nous les rendent accessibles », à déclaré Jean-Emmanuel Casalta.