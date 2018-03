François-Régis de Guenyveau, lauréat du 19e prix Edmée de la Rochefoucauld

Pour son premier roman, François-Régis de Guenyveau vient de recevoir le prix Edmée de la Rochefoucauld, à l’occasion de la 19e édition de cette récompense. Doté de 3000 €, ce dernier honore systématiquement un premier ouvrage.







Un dissident se présente comme un roman d’anticipation, qui introduit une grande quête initiatique. Et au cœur de cette réflexion sur le transhumanisme, le récit invoque éthique et philosophie, pour répondre à des enjeux contemporains. « On va vers une potentielle immortalité de l’homme. Les scénarios de science-fiction sont en train de devenir réalité », expliquait l’auteur.

Le pitch de la maison :

« Et au moment où il sut qu’il n’était plus vraiment un homme, il le devint. » Partout, au cœur des sociétés d’opulence, naît le rêve d’un monde nouveau : un monde de tous les possibles, où l’Homme s’affranchirait enfin des limites de la nature. Christian, jeune prodige scientifique, veut y prendre part. Il va participer à un projet de grande envergure : façonner l’homme de demain. Mais face à un tel enjeu, dans la solitude de son bureau, Christian s’interroge. Inadapté, incapable de nouer des relations, il se heurte à sa propre énigme. Et si la science n’était pas le seul moteur de l’évolution humaine ?





François-Régis de Guenyveau – Un dissident — Éditions Albin Michel — 9782226399144 – 21,50 €