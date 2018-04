Françoise Grard, prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie 2018

Depuis 2010, le prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie consacre un ouvrage personnel et intime. Cette année, c’est Françoise Grard qui devient lauréate pour le livre Printemps amers, publié chez Maurice Nadeau.







Les récits d’enfance commencent souvent par le début, ils mettent au centre un narrateur qui se penche sur l’enfant qu’il a été et qu’il voit grandir au fil de sa plume.

Printemps amers propose à son lecteur une autre démarche : nous sommes tous formés des êtres fondamentaux qui ont porté leur ombre sur le matin de notre vie. Nous sommes tous tissés de leurs voix, de leurs regards, et nous portons dans notre chair et pour toujours la marque indélébile de leur influence et de leurs bons ou mauvais traitements.

À travers trois portraits, trois récits, « La maison de Marthe », « L’Etrangeté de Geneviève », « L’Enigme Janine », (sa grand-­mère, sa mère et sa belle-­mère), l’auteure évoque ici les fantômes qui la constituent en partie pour le meilleur et pour le pire, à travers le temps et le monde.



Auteure née au Maroc, en 1957, Françoise Grard est devenue professeure de lettres, un métier de passion, et auteure jeunesse grâce à ses enfants. Actes Sud fut son premier éditeur.

L’an passé, c’était le livre de Frédéric Mitterrand, Mes regrets sont des remords, qui avait été salué.

Françoise Grard - Printemps amers – Editions Maurice Nadeau – 9782862312682 – 19 €