Francophonie, 60 ans du Petit Nicolas... le programme de Lire à Limoges

Une masterclass pour les amateurs de philosophie

Pour cette nouvelle édition, c'est David Foenkinos (Prix Renaudot 2014 pour Charlotte) qui présidera l'événement aux côtés de 300 autres auteurs invités, tels que Jean-Marie Blas de Roblès ( Le Rituel des Dunes ), Bernard Werber (La Boîte de Pandore) ou encore Franck Thilliez (Le Manuscrit Inachevé).En mettant l'accent sur la francophonie et le polar, Lire à Limoges a également invité une grande partie des écrivains de la collection EquinoX des éditions Gallimard (Aurélien Masson, Dominique Manotti...) et étrangers (Henri Lopes, Salim Jay...).Ils pourront débattre avec les lecteurs invités autour de sujets tels que la famille, l'hospitalité, le destin des femmes ou encore l'attitude « Feel Good », sans oublier de décortiquer l'actualité (avenir de la jeunesse, les « invisibles de la République »...).Comme chaque année depuis 5 ans, à l'occasion du festival, la Ville de Limoges remet le prix Régine Deforges en hommage à l'autrice qui a donné son nom à cette récompense. Ses enfants coprésideront le jury composé de Julie Bonnie, Marina Carrère d’Encausse, Julien Cendres, Noëlle Châtelet, Grégoire Delacourt, David Foenkinos, Serge Joncour, Agnès Martin-Lugand, Daniel Picouly et Éric Portais.Le prix récompense un premier roman écrit par un auteur francophone. Le lauréat sera connu le 2 avril 2019 et le prix remis le 3 mai. Voici les 8 romans sélectionnés :San Perdido, David Zukerman (Calmann Lévy)À la ligne, Joseph Ponthus (La Table ronde)Les photos d’un père, Philippe Beyvin (Grasset)Massacre, Anne Hansen (Le Rocher)La fiction ouest, Thierry Decottignies (Le Tripode)Matador Yankee, Jean-Baptiste Maudet (Le Passage)Le fou de Hind, Bertille Dutheil (Belfond)Le matin est un tigre, Constance Joly (Flammarion)Quatre autres prix seront décernés le même jour dont trois dans la catégorie jeunesse : le prix Coup de Cœur Jeunesse, le prix Jean-Claude Izzo, le prix Val de l’Aurence et le prix Révélation BD. Les lauréats seront tous récompensés d'un chèque d'une valeur de 500 €. Pour connaître les ouvrages sélectionnés pour ces différents prix, rendez-vous ici Pour fêter dignement les 60 ans du héros de Goscinny et Sempé, Lire à Limoges propose des activités exclusives sur deux jours.Le 3 mai, à 17h à l’Opéra de Limoges, une projection du documentaire Goscinny, notre oncle d’Armorique(réalisé par Guillaume Podrovnik) est proposée au public. À travers de nombreuses interviews et extraits d’œuvres, le réalisateur retrace la carrière du créateur du Petit Nicolas et dévoile la genèse de cette oeuvre qui a marqué la jeunesse francophone.Le jour suivant, un concours est organisé à 10h pour les enfants sous le chapiteau. Au sein d'un décor d'une salle de classe et en compagnie d'Anne Goscinny, un questionnaire leur sera proposé autour de l'univers du Petit Nicolas. Les meilleurs élèves repartiront avec des cadeaux. Juste après, à 11h, les jeunes gens sont invités à souffler les 60 bougies d'un grand gâteau pour l'anniversaire de l'oeuvre.La philosophe Fabienne Brugère proposera une réflexion sur la définition de l’hospitalité. Depuis la « crise des migrants » en Europe, le terme ne cesse de faire débat.Pour ce faire, la philosophe démontrera que le terme peut être justement compris au carrefour entre, d’une part, la question de la justice et du droit et d’autre part, de l’éthique de la relation.Pour y assister, il suffira de se rendre à l’Opéra de Limoges le 3 mai, à 14h.