Frank-Walter Steinmeier, président fédéral d'Allemagne, à Francfort

#FBM18 — La Foire du Livre de Francfort, en 2018, fête ses 70 ans et ceux de la Déclaration universelle des droits de l'Homme : un double anniversaire exceptionnel qui sera notamment célébré par un débat auquel participera... le président fédéral de l'Allemagne, excusez du peu. Frank-Walter Steinmeier sera en effet présent à l'ouverture de l'événement, le mercredi 10 octobre prochain.

© Bundesregierung Steffen Kugler



Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne depuis 2017, membre du parti social-démocrate (SPD), honorera la Foire du Livre de Francfort de sa présence, à l'occasion d'une édition exceptionnelle, couronnée par un double anniversaire.

Le mercredi 10 octobre, il inaugurera le « Frankfurt Pavilion », un nouvel espace événementiel installé dans la plus grande foire professionnelle du monde. Il participera également à un débat, titré « On Opining. How to Defend Freedom in Turbulent Times » (« Sur l'opinion. Comment défendre la liberté en des temps difficiles », qui annonce d'emblée le programme.

Le responsable politique s'entretiendra avec Ivana Sajko, auteure croate, lauréate du Prix International de Littérature, et Stefan Hertmans, écrivain belge néerlandophone, qui a reçu le Prix de la Communauté flamande pour une œuvre en prose en 2012. Michaela Kolster, directrice des programmes pour ZDF-PHOENIX, assurera la modération de la discussion.

Au cours de la discussion seront abordés différents sujets, dont, bien sûr, la liberté d'expression, dans un contexte européen et mondial peu reluisant.



La Foire de Francfort elle-même avait été le théâtre de tensions politique entre extrême droite et extrême gauche l'année dernière, face à la présence de plusieurs maisons d'extrême droite dans l'enceinte de l'événement.