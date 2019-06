Frankfurt Audio : la Foire du Livre de Francfort à l'écoute du livre audio

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Livres audio, podcast, enceintes connectées : la Foire du Livre de Francfort, désireuse de coller au plus près les tendances de l'édition et de la lecture, annonce l'ouverture d'un nouvel espace dédié au livre audio, sur un hall entier, le 3.1. Outre les exposants d'Allemagne et du reste du monde, le hall abritera une scène, pour accueillir des conférences, ainsi qu'une zone d'échanges et de rencontres.« L’audio est l’un des segments les plus dynamiques des médias, à l'international, et pas seulement dans l’édition. Avec Frankfurt Audio , nous souhaitons créer un lieu et un programme à la Foire du Livre de Francfort pour tous les sujets liés au contenu audio, à la production et à la diffusion », explique Matthäus Cygan, responsable du développement des marchés internationaux pour la Foire de Francfort et à la tête de cet espace.« L'audio est à la fois pertinent et varié, à l'international : des livres audio classiques aux podcasts en passant par les assistants vocaux et les plateformes de streaming, il y a aujourd'hui des développements dans tous les secteurs. De nouveaux formats émergent, de nouvelles technologies et des modèles économiques inédits se développent », souligne-t-il. Francfort se voudra donc comme le creuset où retrouver ce bouillonnement.Parmi les exposants d'ores et déjà confirmés pour cette édition 2019 de la Foire du Livre de Francfort, les éditeurs allemands de livres audio, sur un stand collectif, mais aussi Beat Technology (Norvège), Penguin Random House Audio (États-Unis), Swann Studio (Danemark) ou encore AkooBooks Audio (Ghana).Zebralution, Storytel, Bookwire le réseau de podcasts Auf die Ohren, partenaires de l'événement, participeront à l'élaboration du programme audio de la Foire du Livre de Francfort.L'après-midi du 17 octobre 2019, une série de conférences viendra ouvrir les festivités, avec l'intervention de Michael Krause, directeur général Europe de Spotify, qui devrait s'exprimer sur son expérience chez Deezer, puis Spotify. Parmi les autres intervenants, Kurt Thielen, PDG de Zebralution, Bradley Metrock, PDG de Score Publishing ou encore Ama Dadson, PDG d'AkooBooks.La Foire du Livre de Francfort 2019 se déroulera du 16 au 20 octobre 2019.