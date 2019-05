Frankfurter Buchmesse : une place plus grande encore aux audiolivres

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Les organisateurs de la manifestation ont souhaité mettre en place un nouvel espace qui se présentera comme le « marché international du contenu audio », apprend-on.Lars Birken-Bertsch, responsable du développement commercial du salon, en a présenté les premiers éléments à l’occasion de la conférence annuelle de IG Hörbuch. En effet, le groupe audiolivre fondé en 2000 au sein du Börsenverein, le syndicat allemand réunissant éditeurs et libraires, compte 115 membres, tous directement concernés par les évolutions audio.Le Frankfurt Audio viendra modifier le hall 3.1, consacré aux éditeurs de livres audio, qui afficherait déjà complet. Les espaces adjacents pourront donc être réservés et mobilisés pour plus de livres audio encore, avec une nouvelle surface d’environ 60 mètres carrés — ce qui semble tout de même un peu étroit.Il s’agirait d’une alternative proposée aux exposants, qui ne souhaitent pas présenter de produits, mais être en relation directe avec de potentiels clients.Notons également qu’un Frankfurt Audio Summit sera organisé le 17 octobre, entre 14 h et 17 h.via Buchreport