Franquin à l'honneur du Salon d’Automne

Pour la 115e édition du Salon d’Automne qui se déroulera du 25 au 28 octobre sur l’avenue des Champs-Elysées, le Salon a l’honneur de consacrer une exposition à son invité d’honneur, Franquin. Le salon se tiendra sous le parrainage de François Cheng de l’Académie Française.









Grâce à sa fille Isabelle Franquin, le Salon présentera les planches des Idées Noires, une des rares œuvres que Franquin ait réalisée pour son seul plaisir et ses recherches personnelles.

Ce sera également l’occasion de découvrir des croquis inédits de Franquin, souvent des portraits et personnages croqués d’après le magazine National Geographic.

Le Salon présentera comme chaque année, 850 artistes du monde entier selon leur medium de prédilection : peinture, dessin, photographie, gravure, sculpture, livres d’artistes... Un programme culturel, entrée libre, se déroule tout au long du Salon : concert de jazz, tables rondes sur les artistes, conférences, projections de films présentés pour la première fois au public...

« Salon d’Automne. Ce nom est proprement magique par sa sonorité, tel un bourdon qui sonne, qui ébranle, qui étonne. Il l’est également par l’image qu’il évoque. L’automne est bien la saison où la nature atteint sa plénitude de formes et de couleurs. C’est le moment où chez les artistes, les œuvres engendrées, après une période de tâtonnement et de développement, parviennent à leur haut degré de mûrissement.



Chaque artiste, certes, peut exposer ses œuvres de manière individuelle. Mais dans le même temps, il est habité par la nécessité vitale de confronter sa création avec celle des autres artistes, de l’offrir au regard d’un public plus large, en vue d’un plus vaste partage. C’est ainsi que le Salon d’Automne se révèle chose indispensable » indique François Cheng.





Le Salon d’Automne est également présent à l’international. Il présente chaque année, une sélection de ses artistes au National Art Center de Tokyo. En 2017, le Salon a été invité à participer la manifestation “Paphos Capitale Européenne de la Culture 2017” à Chypre. Par le passé, des partenariats d’échange ont eu lieu entre les artistes de plusieurs pays récemment en Biélorussie, au Brésil, en Espagne, en Israël, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Russie, en Chine etc.



