Fred Rister reçoit le Prix de la brasserie Barbès 2019

Le jury du Prix de la brasserie Barbès (crédits Tendays)

Je suis de Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Fils d'ouvrier tranquille, je décrochai un BP de coiffure, gagnais ma vie, j'étais aimé de mes parents et bien sûr, quelque chose n'allait pas. C'est au Stardust, la boîte mythique de La Panne, assis dans la cabine du DJ, que... Que quelque chose changea. J'avançai mon chemin, et trente ans plus tard des célébrités m'embrassaient, je me retrouvais en haut des classements mondiaux des ventes de disques, et je voyais la planète entière danser sur ma musique ! Cette musique ? Je fais de l'Electro pop music. La plus controversée — et méprisée — de la musique actuelle. Mais la plus populaire, aussi. J'ai subi neuf cancers, je suis le plus célèbre des inconnus et je n'ai pas quitté le Nord comme jamais je ne renierai ma musique.

Deuxième édition et deuxième gagnant pour le prix littéraire de la Brasserie Barbès. Choisi parmi une sélection de 7 ouvrages mettant la musique à l’honneur, le jury, présidé cette année par Juliette Armanet, aura finalement tranché le soir-même de l’évènement, ce mercredi 22 mai 2019.Faire danser les gens, autobiographie de Fred Rister, 57 ans, remporte le Prix de la Brasserie Barbès. Les droits d’auteur de cet ouvrage sont reversés en totalité à l’association A.R.Tu.R (Association pour la Recherche sur les Tumeurs du Rein).Représenté par son agent, Fred Rister a reçu de la présidente du jury un chèque de 2 000 € ainsi qu’une assiette sérigraphiée à son nom. Une copie de cette assiette est dès aujourd’hui accrochée sur l’un des murs de la Brasserie Barbès à côté de celle de Karim Madani, lauréat de la première édition Fred Rister est un DJ et producteur de musique électro pop français. Il a coécrit et co-produit plusieurs des grands tubes planétaires de David Guetta, dont les hits « Who’s That Chick » et « I Gotta Feeling » avec les Black Eyed Peas.Le résumé de l'éditeur pour Faire danser les gens :Imaginé par le propriétaire de la Brasserie Barbès, le Prix Barbès est un prix littéraire lancé en 2018 et visant à récompenser une œuvre littéraire mettant la musique à l’honneur. Le Prix Barbès s’inscrit également dans une dynamique de valorisation du quartier de Barbès-Rochechouart.Fred Rister - Faire danser les gens - Séguier - 9782840497622 - 18 €