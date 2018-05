Fred Vargas couronnée par le Prix Princesse des Asturies

Il est peu coutume de récompenser des auteurs de polar dans le monde des lettres, y compris au niveau international. Le Prix Princesse des Asturies de littérature, prestigieux prix espagnol, vient d’être décerné à Fred Vargas, pour l’ensemble de son œuvre. Ce prix distingue chaque année une personnalité internationale dans plusieurs catégories.

Marcello Casal/ABr — Agência Brasil - CC BY 3.0



Le jury, réuni à Oviedo, a ainsi souligné que l’écriture de Fred Vargas « combine intrigue, action et réflexion, avec un sens du rythme digne de la belle prose française », et que « l’Histoire surgit sans ses romans comme la métaphore d’un présent déconcertant ».

Complexité narrative, humour, voire ironie, de ses personnages, culture et imagination : aux yeux du jury, Fred Vargas envisage la société « comme un mystérieux et complexe écosystème »

« L'oscillation du temps, la révélation du Mal se mêlent en une solide architecture littéraire, avec un fonds perturbant qui, pour le plaisir du lecteur, se résout toujours comme un défi à la logique », a ajouté le jury, qui reconnaît à l’auteur d’avoir brillamment contribué au genre avec « des romans, des atmosphères et des espaces qui composent une œuvre universelle ».

Le Prix Princesse des Asturies, considéré en Espagne comme le « Nobel hispanophone », est doté de 50.000 €. La Fondation Princesse des Asturies est une institution privée sans but lucratif créée en 1980 par Felipe VI, alors prince des Asturies, et ses parents, le roi Juan Carlos Ier et la reine Sophie de Grèce.



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones