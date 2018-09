Frédéric Gros, Prix littéraire Paris-Liège pour Désobéir

Le philosophe Frédéric Gros a été désigné lauréat de la 7e édition du Prix littéraire Paris-Liège pour son livre Désobéir, co-édité par Albin Michel et Flammarion. Dans cet essai, l'auteur interroge les racines de l'obéissance politique, pour mieux proposer de nouvelles voies de désobéissance.

Le Prix Paris-Liège récompense chaque année le meilleur essai original portant sur les sciences humaines, écrit en langue française et publié au cours de l’année qui précède celle de la remise du prix. Il soutient et alimente le cadre de relation entre les villes de Paris et de Liège. Par « essai », le jury entend un ouvrage de réflexion théorique et critique destiné à un public large et non nécessairement spécialisé.

Les critères retenus sont la qualité d’écriture, la pertinence scientifique des idées développées et l’originalité du thème abordé.

L’Université de Liège, l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège et la Ville de Liège apportent l’essentiel du contingent de ce comité organisateur qui joue un rôle central dans la phase de présélection des ouvrages.

Le résumé de l'éditeur pour Désobéir :

Ce monde va de travers, à tel point que lui désobéir devrait être une urgence partagée et brûlante. Dans cet essai intempestif, Frédéric Gros réinterroge les racines de l'obéissance politique. Conformisme social, soumission économique, respect des autorités, consentement républicain ? C'est en repérant les styles d'obéissance qu'on se donne les moyens d'étudier, d'inventer, de provoquer de nouvelles formes de désobéissance : la dissidence civique, la transgression lyrique...



Rien ne doit aller de soi : ni les certitudes apprises, ni les conventions sociales, ni les injustices économiques, ni les convictions morales. La pensée philosophique, en même temps qu'elle nous enjoint de ne jamais céder aux évidences et aux généralités, nous fait retrouver le sens de la responsabilité politique. À l'heure où les décisions des experts se présentent comme le résultat de statistiques glacées et de calculs anonymes, désobéir devient une affirmation d'humanité. Philosopher, c'est désobéir. Ce livre en appelle à la démocratie critique et à la résistance éthique.

Les 4 autres finalistes du prix étaient :

Didier Fassin — Punir — une passion contemporaine — Seuil

Olivia Gazalé – Le mythe de la virilité – Un piège pour les deux sexes – Robert Laffont

Laurent Nunez – L'énigme des premières phrases — Bernard Grasset

Christiane Taubira – Nous habitons la Terre — Philippe Rey

Le Prix Paris-Liège lui sera remis ce vendredi 21 septembre à 12 h30, à l’Hôtel de Ville de Liège.

Frédéric Gros - Désobéir - Albin Michel/Flammarion - 9782226395283 - 19 €