Frédéric Jaccaud lauréat du Prix du polar romand 2019

Le Prix du polar romand 2019 a été remis le 13 novembre au théâtre de Vidy à Lausanne à l’écrivain Frédéric Jaccaud pour son roman Glory Hole. En 2020, l’attribution de ce prix se déroulera dans le cadre du festival Lausan’noir qui revient les 29, 30 et 31 mai au Casino de Montbenon.









L’écrivain vaudois Frédéric Jaccaud a remporté le 13 novembre au théâtre de Vidy à Lausanne le Prix du polar romand 2019 pour son roman GloryHole, paru aux éditions Les Arènes. Doté de CHF 3000.-, le prix lui a été remis par un jury constitué de Valérie Daetwyler, bloggeuse polar, Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne, Jean-Luc Gremaud, chef de la police judiciaire de Lausanne, Cécile Lecoultre, journaliste au journal 24Heures et Michel Sauser, co-programmateur du Théâtre 2.21.



Le jury a salué l’univers implacable et l’écriture puissante de Glory Hole, qui suit deux amis d’enfance à la recherche de Claire, disparue dans le Los Angeles des années 80 et de l’industrie du sexe. Conservateur à La Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains, Frédéric Jaccaud est l’auteur de cinq livres, dont trois polars parus dans la Série Noire de Gallimard : La Nuit, Hécate et Exil.

Dix auteurs étaient en lice pour le prix. Les deux autres finalistes étaient Marie-Christine Horn pour Le cri du lièvre (BSN Press) et Olivier Beetschen pour L’Oracle des Loups (Age d’Homme). Remis pour la 3e fois, le Prix du polar romand a récompensé Joseph Incardona pour Chaleur (Finitudes) en 2017 et Nicolas Verdan pour La Coach (BSN Press) en 2018.



Organisé par le Service bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne, en charge de la politique du livre, ce prix vise à encourager et valoriser la scène du polar romand. Notons que l’an prochain, le prix sera remis à l’occasion de la manifestation Lausan’noir, qui reprend du service en 2020, après une année d’interruption.





Frédéric Jaccaud – GLory Hole – Les Arènes – 9782711201020 – 16 €