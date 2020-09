Frédéric Mars lauréat du prix de l'Evêché de littérature policière

Dans une France proche et obscure à la cité de La Solidarité, quartiers nord de Marseille : l’officier de PJ Simon Mardikian découvre le cadavre ravagé d’une jeune prostituée noire, Joy, alias Queen, sans identité définie. Son enquête sur les réseaux mêlant drogues, migrants et traite d’êtres humains ne fait que commencer.

Le lendemain, à Lagos, capitale du Nigéria, dans le bidonville flottant de Makoko, l’instituteur Sékou Williams tient tête au dealer Kaza qui cherche à recruter des revendeurs parmi ses élèves. Mais soudain s’abat une immense vague-submersion, dispersant des milliers de réfugiés à travers le continent africain.

Au même moment, à l’Élysée, le président de la République Bako Jackson annonce sa candidature à sa propre réélection. Il en profite pour dévoiler le renforcement du dispositif Frontex. C’est sa fermeté sur les questions migratoires qui a valu à ce fils de pasteur nigérian de ravir le pouvoir à l’extrême droite en 2027. À peine a-t-il achevé son allocution qu’on lui annonce la catastrophe climatique de Lagos.

Ces trois histoires ne vont pas tarder à se rencontrer, d’une manière qui pourrait bien changer le monde.

Ce qui va les réunir ? Une lame, rien qu’une lame, qui déjà déferle et emporte tout sur son passage...

Basé sur les prospectives des plus éminents spécialistes des mouvements migratoires, La Lame vous propulse dans un thriller politique haletant où les lignes entre le réel et la fiction se brouillent jusqu’à devenir une seule et même piste.

L’Évêché renvoie au nom du siège de la police à Marseille. Cette récompense est décernée à un polar ou thriller dont l’action se déroule dans « le Grand sud » entre Perpignan et la frontière italienne, en passant par la Corse ou les Alpes-de-Haute-Provence. Le jury, présidé par le directeur de la police judiciaire à Marseille, comprend un policier et deux avocats en plus de membres de clubs du Rotary.Frédéric Mars est notamment l’auteur du thriller historique Le Sang du Christ (Michel Lafon) et du récent Les Marcheurs (La Mécanique Générale).Le résumé de La Lame proposé par l’éditeur :Cette année le prix a permis de récolter des fonds pour l’orphelinat de la police.