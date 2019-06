Frédéric Pajak reçoit le Goncourt de la biographie pour son Manifeste incertain

Nous partons virtuellement pour le Massachusetts et voyageons réellement en Russie — à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Kazan, à Samara, à Koktebel, à Yalta. Ce septième volume est consacré à deux poétesses majeures : une Américaine du XIXe siècle et une Russe de la première partie du XXe siècle. Emily Dickinson et Marina Tsvetaieva n'ont apparemment pas grand-chose en commun. La première reste recluse chez elle, à Amherst, dans la vallée du Connecticut, tandis que la seconde, née à Moscou, étudie à Nervi, Lausanne et Paris ; contemporaine de la révolution d'Octobre, elle séjourne à plusieurs reprises en Crimée, avant de s'exiler en 1922 à Berlin, puis en Tchécoslovaquie et en banlieue parisienne. En 1939, elle retourne en Union soviétique où elle se suicide deux ans plus tard.

À travers les vies héroïques d’Emily Dickinson et Marina Tsvetaieva, le Manifeste incertain 7 de Frédéric Pajak évoque deux aventures littéraires qui ont survécu à l’indifférence, à l’hostilité, voire à la censure. Femmes, elles ont refusé de se plier aux convenances et aux procédés du genre poétique, faisant preuve d’une inspiration existentielle à la fois féminine et universelle. Formellement, rythmiquement, métaphoriquement, elles ont bousculé l’ordre littéraire pour imposer un art poétique nouveau.Écrivain et dessinateur, Frédéric Pajak s'est lancé dans la série des Manifestes incertains en 2012 avec un premier volume consacré à Walter Benjamin. Après plusieurs tomes autour de cette figure centrale, et parallèlement au récit de sa vie, Pajak développe d'autres trajectoires d'auteurs, comme celles d'Ezra Pound, Nadja, André Breton ou même du peintre Vincent Van Gogh.Le résumé de l'éditeur pour Manifeste incertain 7 :Frédéric Pajak a déjà reçu le Prix Médicis Essai en 2014 pour le tome 3 du Manifeste incertain. Le Manifeste incertain 7 faisait face à 3 autres ouvrages dans la sélection finale du Prix Goncourt de la biographie 2019. Pajak succède à Denis Demonpion , qui avait reçu le Goncourt de la biographie en 2018 pour son livre Salinger intime: enquête sur l’auteur de L’Attrape-Coeur (Robert Laffont).Frédéric Pajak - Manifeste incertain 7. Emily Dickinson, Marina Tsvetaieva — L’immense poésie - Éditions Noir sur Blanc - 9782882505330 - 23 €