French Voices Award : les meilleurs traductions de livres français aux États-Unis

Les lauréats de l'année 2018 sont les suivants :Sophie CrasThe Artist as Economist: Art and Capitalism in the 1960sMalcolm DeBevoise, Tr., Yale University Press, 2018(L’Economie à l’épreuve d’art. Art et capitalisme dans les années 1960, Les Presses du réel, 2018)Dominique KalifaVice, Crime, and Poverty: How the Western Imagination Invented the UnderworldSusan Emanuel, Tr., Columbia University Press, 2019(Les Bas-Fonds, Seuil, 2013)Marcus MalteThe BoyEmma Ramadan, Tom Roberge, Tr., Restless Books, 2019(Le Garçon, Zulma, 2016)Frédéric NeyratThe Unconstructable Earth: An Ecology of SeparationDrew S. Burk, Tr., Fordham University Press, 2018(La Part Inconstructible de la terre : Critique du géoconstructivisme, Seuil, 2016)Joy SormanSciences de la vieLara Vergnaud, Tr.(Sciences de la vie, Seuil, 2017)Luc Boltanski et Arnaud EsquerreEnrichissementCatherine Porter, Tr., Polity, TBA(Enrichissement, Gallimard, 2017)Yves CittonMediarchyAndrew Brown, Tr., Polity, 2019(Médiarchie, Polity, 2017)Marcel HénaffThe Philosophers' Gift: Reexamining ReciprocityJean-Louis Morhange, Tr., Fordham University Press, 2019(Le Don des philosophes : Repenser la reciprocité, Seuil, 2012)Hervé le TellierAll Happy FamiliesAdriana Hunter, Tr., Other Press, 2019(Toutes les familles heureuses, JC Lattès, 2017)Alexandre LeupinÉdouard Glissant, philosophe : Héraclite, Hegel et le Tout MondeAndrew Brown, Tr., SUNY Press, 2019(Édouard Glissant, philosophe : Héraclite, Hegel et le Tout Monde, Hermann, 2016)Seloua Luste BoulbinaKafka's Monkey and Other Phantoms of AfricaLara Hengehold, Tr., Indiana University Press, 2019(L’Afrique et ses fantômes : Écrire l’après, Présence Africaine Éditions, 2015)\Véronique OlmiBakhita: A Novel of the Saint of SudanAdriana Hunter, Tr., Other Press, 2019(Bakhita, Albin Michel, 2017)Michael RosenfeldConfessions d’un homosexuel à Émile ZolaWilliam A. Peniston and Nancy Erber, Tr., Harrington Park Press, 2019(Confessions d’un homosexuel à Émile Zola, Nouvelles Éditions Place, 2017)Felwine SarrAfrotopiaDrew Burk and Sarah Jones-Boardman, Tr., University of Minnesota Press, TBA(Afrotopia, Éditions Philippe Rey, 2016)Emmanuel ToddLineages of ModernityAndrew Brown, Tr., Polity, 2019(Où en sommes-nous ?, Seuil, 2017)