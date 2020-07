FrenchBookWeek : cette semaine, la littérature française mise à l’honneur

Du 13 au 17 juillet 2020, Literally Swiss, European Literature Network et Pro Helvetia ont décidé de célébrer la littérature française au Royaume-Uni avec la première édition du « French Book Week ». Au programme, des interviews, des podcasts, mais également des séminaires consacrés à l’édition française et à la traduction.







Organisé cette semaine, le « French Book Week » entend mettre en lumière aussi bien les grands noms de la littérature française, déjà célèbres au Royaume-Uni, que des auteurs et des ouvrages moins connus. Mais également, de créer une communauté en ligne qui rassemble écrivains, traducteurs, lecteurs et éditeurs.



« La littérature française est la plus traduite du Royaume-Uni et elle a connu un véritable regain d’intérêt pendant le confinement. Mais notre connaissance des livres français reste encore limitée et se concentre surtout sur les œuvres emblématiques » ont tenu à souligner les trois organisations dans leur communiqué.



#FrenchBookWeek : le programme

Seront ainsi organisés des interviews — en direct ou enregistrées —, des séminaires, des podcasts, des chroniques et des présentations d’ouvrages. Les évènements se dérouleront sur la toile : les festivités seront en effet hébergées sur le site de European Literature Network. Il sera également possible de les retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FrenchBookWeek.



Du 13 au 17 juillet, chaque jour de la semaine sera consacré à un thème précis : le lundi sera réservé aux auteurs, le mardi aux traducteurs, le mercredi aux critiques, le jeudi aux poètes et enfin le vendredi, aux éditeurs.



Pour fermer la marche, Publishers Without Borders organisera un séminaire sur l’édition suisse. Il proposera un panorama général sur la traduction, mais également sur les défis de l’industrie face au coronavirus. Seront présents Yannick Stiassny des Éditions Zoé, François von Hurter de Bitter Lemon Press et Juliet Mabey de Oneworld Publications.



EDITION : les enjeux pour l'édition

suisse romande



« C’est le moment des grandes idées. Dans le monde du livre traduit, nos publications, nos festivals et nos ventes sont menacés. Nous devons trouver de nouveaux moyens originaux de collaborer. Mon amour pour la langue et la littérature française, ses nombreuses formes et origines est mon point de départ » a déclaré Rosie Goldsmith, fondatrice de la French Book Week et directrice de European Literature et Literally Swiss.



Le programme est à retrouver à cette adresse.



Photographie : pixabay license