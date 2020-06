Frère d’âme, de David Diop, lauréat de la Plume de Paon des Lycéens

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque contre l’ennemi allemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l’effroi. Au point d’effrayer ses camarades. Son évacuation à l’Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait figure d’ultime et splendide résistance à la première boucherie de l’ère moderne.

Créée en 2009, l’association La Plume de Paon œuvre en faveur du développement du livre audio, dans ses dimensions culturelles, sociales et pédagogiques, permettant ainsi d’étendre l’accès à la lecture à un public le plus large possible. Cette année, pandémie oblige, les lycéens ont voté exceptionnellement en ligne pour leur livre audio préféré. Ils ont choisi comme lauréat Frère d’âme de David Diop, lu par Babacar M’baye Fall, publié par Audiolib.Le résumé de l’éditeur pour Frère d’âme :Assorti d’un commentaire lycéen sur l’interprétation de Babacar M’baye Fall : « La voix du narrateur, avec cet accent africain, nous plongeait vraiment dans l’envers du décor. On ressentait dans sa voix de la souffrance, de la tristesse et de la haine, ce qui donnait davantage de réalisme à la lecture. L’articulation était vraiment bien placée, ce qui est encore plus plaisant lorsque des violences viennent à être dites. »Les lycéens ont également pu participer à des ateliers de lectures à voix haute, proposés par Françoise Lervy et Pierre-Benoît Roux.En 2019, l’association La Plume de Paon, en partenariat avec la DAAC du rectorat de Strasbourg et la commission livre audio du SNE, a édité un Guide des usages pédagogiques du livre audio à destination des enseignants, consultable ici.