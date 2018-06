Fric et Fracas, le 21e Festival International du Roman Noir arrive

Oui, l’argent a une odeur. Celle de la victoire pour quelques-uns, rares. Celle de la guerre pour tous les autres. La main invisible du capitalisme tient souvent un M16 mais les vrais « soldats de fortune » ne font jamais de la chair à canon. Dans les tranchées ou dans les luttes quotidiennes, on essaie de survivre. L’argent, la guerre, deux thèmes qui s’entrechoquent. On en a, on se bat pour le conserver. On en manque, on combat pour le conquérir.Le rapport à l’un et à l’autre interroge l’humanité au plus profond, transgressant les lignes du bien et du mal. Le FIRN et ses 40 auteurs invités, une nouvelle fois, décrypteront ce moment du monde où jamais aussi peu de gens détiennent autant de richesses et où jamais autant de gens sont pris en otages dans des conflits larvés. La guerre c’est la défaite de la politique. L’argent, aussi. Au fracas du monde, en 2018, Frontignan opposera le fric-frac de cette XXIe édition du FIRN.La XXIe édition convoquera au total 40 auteurs, « monstres » confirmés ou « nouvelles voix » en devenir. Parmi eux, 30 romanciers et 10 scénaristes/dessinateurs. Le FIRN réaffirme sa vocation de festival réellement international et défricheur de nouveaux talents ou de plumes divergentes.Parmi eux, on peut citer la présence et la participation des américains Samuel W. Gailey et Paul Kirchner (qui, après avoir collaboré avec Heavy Metal aux USA dans les années 70-80, signe l’affiche de la XXIe édition du FIRN), du néo-zélandais Carl Nixon, des cubains José Carlos Somoza et Vladimir Hernandez, du polonais le plus connu en France après Jean-Paul II et Lech Walesa, Zygmunt Milosweski, des hexagonaux Jean-Bernard Pouy, Marin Ledun, Dominique Manotti, Jérôme Leroy ou encore les sociologues spécialistes des « riches » et des « Ghettos du gotha » Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot ainsi que d’auteurs installés en Occitanie comme Anne Bourrel, Lilian Bathelot, Serguei Dounovetz… et une trentaine d’autres tous placés sous le « marrainage » de Fred Vargas.