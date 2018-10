Gal Gadot embarquée dans le remake de Mort sur le Nil de Kenneth Branagh

(Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Pour le moment, Gal Gadot reste la seule actrice confirmée au casting du long-métrage de Kenneth Branagh : le réalisateur, qui avait incarné Hercule Poirot dans Le Crime de l'Orient-Express, ne s'est pas encore décidé sur son souhait de rempiler ou non dans ce nouveau film. Gadot incarnera Linnet Ridgeway.

Après le succès de son précédent film tiré d'un roman d'Agatha Christie, sorti en décembre 2017, la société de production 20th Century Fox a rapidement commandé un autre long-métrage à Branagh. Le scénariste Michael Green (Kings, Heroes, Green Lantern) a été embauché pour adapter le roman de Christie, paru à l'origine en 1937.

Le résumé de l'éditeur pour Mort sur le Nil :

Ça n'est pas très joli de voler son fiancé à sa meilleure amie pour l'épouser. Et même si l'amie en question semble se résigner, la ravissante et riche Linnet Ridgeway a bien des raisons d'être inquiète... Surtout quand le hasard les réunit, le temps d'une croisière sur le Nil, à d'inquiétants personnages, dans une lourde atmosphère de sensualité et de cupidité. U

n petit revolver, un crime vraiment étrange, une énigme de plus à résoudre pour un passager du Karnak pas comme les autres : Hercule Poirot.