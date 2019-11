Galerie Gallimard : les multiples visages de Samuel Beckett

« Beckett est l’écrivain que j’ai le plus peint et dessiné. C’est même devenu une obsession. Son visage me fascine. J’y vois une sorte de mystère, je scrute les rides, les marques ; c’est comme si le temps s’était mis à raconter tout ce qu’il avait pensé et vécu. »

Tullio Pericoli

À l’occasion des 30 ans de sa mort, la Galerie Gallimard propose en ce moment, jusqu'au 30 novembre, une exposition en hommage de celui qui fit régner l’absurde en littérature. Elle rassemble les portraits que l’artiste italien Tullio Pericoli a réalisés à son effigie.Féru des livres et de l’art poétique proprement beckettiens, le peintre a trouvé en lui matière à inspiration au point de concevoir près d’une centaine de tableaux dans lesquelles il décline le portrait de Samuel Beckett.Au cours de l’exposition seront exposés et mis en ventes 30 de ces portraits.Tullio Pericoli est né dans la région des Marches en Italie et vit depuis 1961 à Milan. Il jouit aujourd’hui d’une reconnaissance internationale, et expose ses œuvres dans différents musées et galeries du monde. Il s’illustre au travers de ses créations, par l’utilisation qui mêle techniques du dessin, de l’aquarelle et de la peinture à l’huile.jusqu’au 30 novembreGallerie Gallimardau 30-32 rue de l’Université, 75007 Parisdu mardi au samedi de 13 h à 19 hEntrée libre