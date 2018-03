Gallimard, éditeur le plus cité sur les réseaux sociaux pendant Livre Paris

Quelques jours après la clôture du salon Livre Paris, l’Argus de la presse/Groupe Cision dévoile les résultats de son baromètre sur la médiatisation de cette 38e édition sur les réseaux sociaux, de Twitter à Instagram, en passant par YouTube. Le baromètre relève 42.701 contributions sur 4 jours, et dresse le podium suivant pour les éditeurs les plus cités : Gallimard, Albin Michel et Flammarion. Et la modeste participation de ActuaLitté, si, si...

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le baromètre de l’Argus de la presse/Groupe Cision s’est limité aux réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, Flickr, YouTube et Dailymotion, ne prenant pas en compte Snapchat, par exemple, particulièrement prisé des plus jeunes. L’analyse couvre les quatre jours du salon, du 15 mars, avec la soirée d’inauguration en présence d’Emmanuel Macron, au 19 mars, date de clôture du salon.

L’étude relève donc 42.701 contributions, au total, sur tous les réseaux, en 4 jours de Livre Paris. Un score très honorable, qui doit beaucoup, pour son démarrage, au choix d’Emmanuel Macron de boycotter le stand de la Russie, en raison de relations diplomatiques très refroidies entre le pays invité du salon et le Royaume-Uni, allié européen. Si ce choix a choqué éditeurs, libraires et auteurs, il a fait beaucoup parler de Livre Paris avec 5.835 retombées ce soir-là.

Ensuite, c’est le lendemain de cette inauguration qui suscite le plus de réactions, avec 14.815 publications ce jour-là. L’étude relève que 97 % des publications se retrouvent sur Twitter, avec seulement 3 % sur les autres réseaux... Sur les 4 jours, 9.218 contributions ont concerné la Russie, soit plus de 21 % des contributions totales. La majorité, toutefois, concerne le boycott de Macron, de nouveau.

Comme l’indique le graphique ci-dessus, les éditeurs les plus cités sont Gallimard, Albin Michel, Flammarion, suivis, de plus loin, par Le Livre de Poche et Actes Sud.

Sans surprise, la popularité des auteurs sur les réseaux sociaux y est pour beaucoup : l’audience forte de Gallimard est ainsi « portée par la forte présence de ses auteurs en séances de dédicace », tandis que celle de Flammarion fut propulsée par l’audience sur les réseaux de Diane Ducret, Guillaume Meurice ou Bernard Pivot. Pour Albin Michel, l’audience s’explique par une « médiatisation sur les réseaux sociaux (605 contributions) portée par l’impact d’un jeu-concours du site ActuaLitté autour d’un de ses auteurs phares, Stephen King », indique l’Argus de la presse/Groupe Cision.

Enfin, les YouTubeurs et blogueurs confirment leur forte influence sur les réseaux sociaux : les contributions avec le plus d’engagements sont celles de la youtubeuse Emy LTR, qui a publié Le guide de survie d’une meuf normale aux éditions 404, avec un engagement total de 89.200 interactions autour de ses messages, et de la blogueuse Caroline Receveur, auteure du livre No Filter chez Robert Laffont, avec 62.900 interactions.

Loin derrière elles, on retrouve... Emmanuel Macron, avec 4.500 interactions seulement. Il ne reste plus qu’à se mettre à YouTube, pour le président.

L’étude a été réalisée par Benjamin Fayet et Chloé Pellissier et établie sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook, Flickr, YouTube, Dailymotion) sur un panel de 21 maisons d’édition présentes sur le Salon et choisies parmi les plus importantes par leur chiffre d’affaires, soit Actes Sud, Albin Michel, De Fallois, Denoël, Eyrolles, Flammarion, Gallimard, Hachette, La Martinière, Robert Laffont, Jean-Claude Lattès, Perrin, Plon, Presses de la cité, Le Rocher, Seuil, Belin, Harlequin, Hugo et cie, Livre de Poche et PUF.