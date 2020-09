Game of Thrones : le spin off sur les Targaryen prévu pour 2022

C’est en octobre 2019, alors que le dernier épisode vient tout juste de se terminer, qu'HBO commande House of the Dragon, un spin off situé 300 ans avant les événements de la série. Cette nouvelle production, qui s’attachera à la prise de pouvoir de la maison Targaryen, est venue remplacer un autre projet de spin off qui devait revenir aux origines mêmes des 7 Couronnes. George RR Martin, Vince Gerardis, Ryan Condal et Miguel Sapochnik seront producteurs exécutifs, Condal et Sapochnik étant également les showrunners de la série.Autre bonne nouvelle : George R.R. Martin a assuré que son implication dans House of the Dragons ne retarderait pas l’écriture des derniers ouvrages du cycle A Song of Ice and Fire, attendu par les fans depuis des années.« Je m’attends à être impliqué dans une certaine mesure… et, qui sait, si les choses fonctionnent, je pourrai même être en mesure de scénariser quelques épisodes, comme je l’ai fait pendant les quatre premières saisons de Game of Thrones », a déclaré l’auteur sur son blog. « Mais… permettez-moi de rendre cela parfaitement clair… Je n’accepterai aucun scénario avant d’avoir terminé et livré Winds of Winter. L’hiver arrive toujours et Winds reste ma priorité. »Via Comicbook Crédit photo : HBO - Game of Thrones saison 7