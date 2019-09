Game of Thrones : un nouveau préquel en préparation

La série de George R. R. Martin ne semple pas avoir dit son dernier mot. Alors qu’un projet pilote est déjà en route, Bloodmoon , réunissant l’auteur des livres originaux et Jane Goldman, scénariste des films à succès comme Kick-Ass (2010) et X-Men : Le Commencement (2011), il semblerait qu’HBO prépare un second prequel de la série à succès depuis l’automne dernier.Ce nouveau projet devrait réunir George R.R. Martin et Ryan Condal (co-créateur et producteur de Colony) autour du dernier ouvrage de la saga, Fire and Blood, qui se situe 300 ans avant les événements de Game of Thrones, soit le début de l’histoire de la dynastie des Targaryen.Si ce n’est pas la première fois qu’une telle rumeur circule, il semblerait qu’aujourd’hui le projet soit plus concret que jamais. Selon Deadline , un pilote aurait d’ailleurs été commandé.Rien n’a été officialisé pour le moment, mais les fans les plus aguerris auront peut-être remarqué les indices qu’avait laissés George R.R. Martin sur son blog en mai dernier « Nous avons cinq spin-off de Games of Thrones en prévision avec HBO, et trois d’entre elles avancent de la bonne manière. [...] De quoi parlent-ils ? Je ne peux pas vous le dire. Mais peut-être que certains d’entre vous devraient à l’occasion se proccurer Feu et Sang et apporter de nouvelles hypothèses. »