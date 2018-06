“Gardez-ça pour vous” : l'affiche teaser du nouvel Astérix d'Alexandre Astier

Alexandre Astier vient de dévoiler l'affiche teaser de son prochain film d’animation Astérix, Le Secret de la Potion Magique, dont la sortie est prévue le 5 décembre 2018. Réalisé avec Louis Clichy, il fait suite à Astérix : Le Domaine des dieux, paru en 2014 et qui avait fait 3 millions d’entrées en France. Histoire inédite, les personnages s’émancipent de la bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo.

Affiche teaser d'Alexandre Astier





Astérix et Obélix vont se lancer dans une quête : trouver une jeune druidesse digne d’apprendre le secret de la potion magique, alors que Panoramix s’est cassé une jambe, en tombant d’un arbre alors qu’il était en train de cueillir du gui. Voilà le scénario inédit d'Astérix, Le Secret de la Potion magique que révélait Screen Daily en 2017. D'où cette image de Panoramix (d'ailleurs dans la goutte de potion magique, on aperçoit nos Gaulois préférés).

À la production : SND, les studios M6, M6 Films, et les éditions Albert René (maison d’édition créée par Albert Uderzo).

On retrouvera au doublage Christian Clavier (Astérix), Daniel Mesguich (Sulfurix), Alex Lutz (Teleferix), Alexandre Astier (Oursenplus), Élie Semoun (Cubitus), Guillaume Briat (Obélix), Bernard Alane (Panoramix), Gérard Hernandez (Atmosferix), François Morel (Ordralfabetix), Lionnel Astier (Cetautomatix) et Florence Foresti (Bonemine).



Ce qui est sûr c’est qu’Astérix et Obélix aiment partir à l’aventure, puisqu'en 2017, on avait annoncé leur possible voyage… En Chine.