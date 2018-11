Gauz devient Prix Virilo 2018, Jean Mattern obtient le Prix “Trop Virilo”

Dix ans ! Dix ans que, de blague potache en blague potache, qu’ils achètent des livres (et s’en vantent !), les lisent (pour de pas faux), et les critiquent (sans concession). Dix années de travail acharné pour constater, avec une certaine lassitude, mais aussi un naïf étonnement, que « la rentrée littéraire, c’est un peu surfait quand même ».







Le jury du Prix Virilo reste fidèle à ses principes : être teigneux quand c’est mauvais, porter la moustache et voter « en homme ». Et vient de remettre ses prixn ainsi que les accessits tant attendus...

Lauréat du prix Virilo 2018



Le meilleur livre de l’année est donc Camarade Papa de Gauz (Le Nouvel Attila) qui raconte la bêtise du colonialisme et de ses représentants et, parallèlement, la découverte drolatique de la Côte d’Ivoire par un enfant qui y a ses origines et qui a été biberonné au marxisme-léninisme intégriste des années 1970, dont il n’a retenu que quelques formules superficielles et un bel engagement révolutionnaire.



Le livre de Gauz se lit avec l’urgence née d’un récit maîtrisé et intelligent, et la grâce d’un style unique et efficace, au service de son histoire. Comme le prix Virilo, d'ailleurs, le Nouvel Attila vient de fêter ses dix ans.



Lauréat du prix "Trop Virilo" 2018



La rentrée littéraire manque parfois de talent, mais jamais de testostérone. Pour récompenser cette giclure excessive, le Prix Trop Virilo a dû départager en finale Jérémy Fel, dont le héros se masturbe pourtant dans un chien mort, et le gagnant Jean Mattern, pour Le bleu du lac (Sabine Wespieser).



Dans un récit assez tiède, l’irruption de ce héros à la « bite magnifique » s’impose avec douceur, mais autorité, grâce à son personnage qui éjacule deux fois de suite dans son pantalon à la seule écoute d’un concert de musique classique, puis aborde la pianiste objet de son épandage en lui expliquant qu’il a gâté deux pantalons à cause d’elle, et qu’elle lui doit donc bien un repas. Elle accepte bien sûr cette invitation, ce qui lui vaudra par la suite de faire connaissance de ladite « bite magnifique ».





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Tout comme le Femina, le Virilo tire sa légitimité de son nom. Mais le Prix Virilo, ce n’est pas seulement le meilleur roman de l’année, c’est aussi un empire marketing, notamment une farandole d’accessits sans lesquels le Prix ne serait rien. Une rentrée littéraire, c’est en effet beaucoup d’ennui qu’il faut tromper.



La fête anniversaire de ces dix ans sera l’occasion de révéler l’ensemble des accessits. Pour tenir durant cette insoutenable attente, en voici quelques-uns :



— Le Prix Pilon de la forêt qui pleure, cuvée Prix Prilon-Paprec© 2018, revient cette année à Jérémy Fel, pour Helena ;



— l’accessit « Fondation Hulot pour la nature, sauvez un arbre, achetez un PDF » de l’autrice qui a déjà reçu le prix pilon, mais le mériterait de nouveau est attribué à Christine Angot pour Un tournant de la vie ;



— Le Prix de l’entregent et de l’entrejambe revient à Adrien Bosc pour Capitaine, ses liens familiaux et amicaux avec « Claude » (Lévi-Strauss, pas François !) et ses liens capitalistiques avec les maisons d’édition ;



— l’accessit Jean d’Ormesson du titre le plus Jean d’Ormesson revient une dernière fois, comme il se doit, à Jean d’Ormesson pour Et moi, je vis encore, paru à titre posthume ;



— l’accessit « La gloire de mon père, le château de ma mère, les lauriers de mon frère, les secrets de ma cousine et les talents de ma belle-sœur » du récit pas forcément documenté ni intéressant sur un membre de sa famille revient collectivement à Laurent Seksik, Olivia de Lamberterie, Robert Badinter, Vanessa Schneider, Élisabeth de Fontenay, Michaël Ferrier, etc., et à l’ensemble de la rentrée littéraire 2018.



Retrouvez toutes leurs critiques sur le site, et tous les autres accessits, du big data sous forme graphique, de l’alcool et de la mauvaise foi à la soirée anniversaire qui se tiendra le vendredi 9 novembre à partir de 19 h au Chai d’Adrien, 39 boulevard du Temple à Paris – RSVP.



Le Prix sera remis à 20 heures.