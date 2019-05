Gauz reçoit le Grand Prix Littéraire d’Afrique noire 2019 pour Camarade Papa

Décerné annuellement par l’Association des écrivains de langue française, le Grand Prix Littéraire d’Afrique noire a été remis cette année à Armand Gauz, a appris ActuaLitté. Il aura par le passé et depuis 1986, salué la carrière d’écrivains comme Ahmadou Kourouma (90, Côte d’Ivoire) ou encore Léopold Sédar Senghor (96, Sénégal).





Gauz - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





C’est pour le roman, Camarade Papa, publié au Nouvel Attila lors de la rentrée littéraire de septembre que l’écrivain originaire d’Abidjan a été retenu.

1830. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et une carrière toute tracée à l’usine pour tenter l’aventure coloniale en Afrique. Dans une « Côte de l’Ivoire » désertée par l’armée française, quelques dirigeants de maisons de commerce négocient avec les tribus pour faire fructifier les échanges et établir de nouveaux comptoirs. Sur les pas de Dabilly, on découvre une terre presque inexplorée, ses légendes, ses pactes et ses rituels...

Un siècle plus tard, à Amsterdam, un gamin d’origine africaine raconte le monde postcolonial avec le vocabulaire de ses parents communistes. Lorsque ceux-ci l’envoient retrouver sa grand-mère et ses racines en Afrique, il croise les traces et les archives de son ancêtre. Ces deux regards, celui du blanc sur l’Afrique et celui du noir sur l’Europe, offrent une histoire de la colonisation comme on ne l’a jamais lue.