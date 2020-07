George Clooney adaptera les mémoires de J.R. Moehringe pour Amazon

Pour le moment impossible de savoir si Clooney fera partie du casting du film. Dans la plupart de ses projets en tant que réalisateur, l’acteur s’ingénie à être devant et derrière la caméra. Ainsi dans Midnight Sky, thriller post-apocalyptique qu’il dirige pour Netflix, il incarne l’un des premiers rôles, un scientifique solitaire qui prend contact avec des astronautes pour les prévenir de la fin du monde imminente.



Pour le moment impossible de savoir si Clooney fera partie du casting du film. Dans la plupart de ses projets en tant que réalisateur, l'acteur s'ingénie à être devant et derrière la caméra. Ainsi dans Midnight Sky, thriller post-apocalyptique qu'il dirige pour Netflix, il incarne l'un des premiers rôles, un scientifique solitaire qui prend contact avec des astronautes pour les prévenir de la fin du monde imminente.De la même façon, il a produit et dirigé quelques d'épisodes de la minisérie acclamée de Hulu, Catch-22 , tout en apparaissant à l'écran sous les traits du commandant Scheisskop.

Selon Deadline , George Clooney serait en négociation avec Amazon Studios pour réaliser et produire l’adaptation de The Tender bar. Si un accord est conclu, l’acteur et son partenaire producteur Grant Heslov produiraient le film en compagnie de Ted Hope, via leur société Smokehouse Pictures. Le scénario serait quant à lui écrit par William Monahan.Basé sur les mémoires de l'écrivain et journaliste J.R. Moehringe, l’ouvrage raconte l’enfance et l’adolescence d’un jeune garçon de Long Island à la recherche de figures paternelles. Son père étant absent, c’est parmi les clients du bar de son oncle qu’il tentera de trouver ses repères.