George R.R. Martin récompensé pour l'ensemble de son oeuvre

(Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

George R.R. Martin, c'est avant tout Game of Thrones, alias A Song of Ice and Fire, une aventure romanesque que l'écrivain américain a entamé en 1991 et qui se poursuit aujourd'hui. Publiée dès le milieu des années 1990, la série a conquis de nombreux lecteurs dans le monde entier avant de devenir un véritable phénomène de société à l'occasion de son adaptation par la chaine HBO.Mais Martin, ce n'est pas seulement Game of Thrones : il a publié d'autres romans et surtout des nouvelles, une forme dont il est friand. Et la fantasy n'est pas son seul terrain de jeu, puisqu'il a aussi touché à la science-fiction.Ce sont toutes ces facettes de George R.R. Martin que les An Post Irish Book Awards ont voulu saluer en lui remettant l'International Recognition Award 2019, quelques semaines avant la remise des autres prix littéraires de l'année. La récompense lui a été remise ce mardi 20 août, rapporte The Bookseller . « Cet honneur revient à Martin en reconnaissance de son importante contribution à la fantasy et à la science-fiction au cours des quatre dernières décennies », ont expliqué les organisateurs.Maria Dickenson, qui préside les An Post Irish Book Awards, n'a pas hésité à élever la saga Game of Thrones au niveau de celles de JRR Tolkien (Le Seigneur des Anneaux) et C.S. Lewis (Les Chroniques de Narnia). D'après elle, la saga « est maintenant un artefact emblématique de la culture populaire, une industrie à elle seule, un guide pour la politique étrangère des nations, un générateur de débats passionnés sur la nature même du pouvoir et le jeu subtil qui engage le bien et le mal ».Martin, heureux, s'est dit « honoré de recevoir cette récompense et reconnaissant au peuple irlandais de me l'avoir accordé ». Le reste des récompenses sera décerné le 20 novembre prochain à Dublin.