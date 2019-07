Georges R.R Martin dévoile son prequel, 5000 ans avant Game of Thrones

(simisi1, Pixabay) (simisi1, Pixabay)

HBO avait déjà révélé que l'avant Game of Thrones se déroulerait 5000 ans plus tôt, en regard des événements de la série originelle. Il dévoilerait « des secrets épouvantables de l’histoire de Westeros à la véritable origine des Marcheurs Blancs, des mystères de l’Orient aux légendaires Stark. »Pendant que l’épisode pilote est en cours de production en Irlande du Nord, George R.R. Martin apporte de nouveaux détails sur la série dans une interview avec Entertainment Weekly Premièrement, la série est toujours officiellement sans titre, souligne Martin. Elle est intitulée provisoirement Bloodmoon. L’auteur avait suggéré le titre The Long Night, en référence à son épisode préféré de Game of Thrones (3e épisode de la saison 8). Mais il indique : « J’ai entendu une suggestion, elle pourrait s’appeler The Longest Night [La nuit la plus longue, Ndlr], une variante qui ne me dérangerait pas. Ce serait très bien. »D'autre part, le Westeros divisé en sept royaumes dans la série originelle n’aura rien avoir avec celui du prequel, divisé en une centaine de royaumes. « Il y avait sept royaumes à l’époque de la conquête d’Aegon. Mais si vous remontez plus loin, il y avait 9 royaumes, puis 12 royaumes, et vous finissez par revenir à une centaine de royaumes — petits royaumes — et c’est de cette époque que nous parlons. »La famille Starks sera également présente dans le prequel comme le confirme Martin : « Les Starks seront certainement là. » Compte tenu de la période, il n’y aura pas de dragons, mais de nombreuses autres créatures à retrouver : « De toute évidence, les marcheurs blancs sont présents — ou comme on les appelle dans mes livres, les Autres — et ce sera un aspect de la série. Il y a des choses comme des loups-garous et des mammouths. »Enfin, il n’y aura pas de Lannister, du moins pas au début. Martin précise que la série est antérieure à l’ascension de la famille au blason du lion d’or. « Les Lannister ne sont pas encore là, mais Casterly Rock est bien là ; c’est comme le rocher de Gibraltar. Il est en fait occupé par les Casterly — dont il porte encore le nom au temps de Game of Thrones » précise Martin. Casterly Rock est donc habité par les Casterly, la famille précédant les Lannister.Dernier point, le prequel sera à l’image de la série originelle, soit une histoire sur un ensemble de personnages. Il n’y aura pas à proprement parler de personnages principaux, même si HBO semble indiquer, suite à la distribution des rôles , que la série pourrait être mené par un trio de femmes, à savoir Naomi Watts, Naomi Ackie, et Denise Gough.Martin déclare à ce sujet : « J’hésite à utiliser le mot “personnage principal”. Comme vous le savez pour Game of Thrones, nous n’avons jamais mis personne comme actrice principale ou acteur principal. Je pense que ce sera vrai pour cette série aussi. Nous n’avons pas de rôle principal, mais une grande distribution. »