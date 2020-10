Germinal : une nouvelle série relit le classique de Zola

Crédit photo : Annonce de la parution de Germinal dans le magazine Gil Blas du 25 novembre 1884 - Domaine public

La série sera réalisée par David Hourrègue, connu pour avoir dirigé Skam France, et écrit par Julien Lilti, qui travaille notamment sur Familly business. Cette adaptation du roman de 1885 sera certes placée dans un cadre moderne, mais devrait correspondre à l’esprit de l’œuvre de Zola.Le tournage a ainsi débuté fort à propos dans les régions de Lille et de Valenciennes, dans le nord de la France. On suivra de la même façon Étienne Lantier, jeune ouvrier mineur dans un coron, qui va se révolter contre la misère et la faim en prenant la tête d’une insurrection populaire.L’acteur Louis Peres incarnera Lantier et jouera aux côtés de Thierry Godard, Alix Poisson, Guillaume de Tonquédec, Sami Bouajila, Natacha Lindinger, Steve Tientcheu, Stefano Cassetti, Valeria Cavalli et Rose-Marie Perreault.Intitulé simplement Germinal, la série sera produite par Banijay Studios, avec la participation de France Télévisions, la Rai (télévision publique italienne) et Salto. Constituée de 6 épisodes de 52 minutes, elle n’a pas encore de date de diffusion française.