Ghibli va adapter une histoire de Diana Wynne Jones, l'inspiratrice du Château ambulant

GHIBLI : apprenez à dessiner un vrai Totoro

Le père et le fils Miyazaki se retrouvent pour la première fois depuis longtemps sur un même projet. Hayao s’est chargé de l’adaptation d’Earwig and the witch, une histoire pour enfant de Diana Wynne Jones, dont le Château de Hurle (Ynnis éditions, trad. Alex Nikolavitch) avait déjà inspiré Le Château ambulant, mais c’est Goro, auteur des Contes de Terremer, qui sera à la réalisation.Outre que le titre n’a pas de sortie prévue en salle, il sera produit entièrement en CGI. Jusqu’alors la 3D ne représentait qu’environ 10 % de l’animation des films du studio. Elle n’était utilisée qu’en dernier recours pour des scènes particulièrement difficiles à réaliser à la main. Ce choix s’explique sans doute par la supervision de Goro et l’intérêt progressif du père pour ces nouvelles techniques. L’animation traditionnelle étant lente et coûteuse par rapport à la 3D, ce changement pourrait également être une mesure de réduction des coûts.Que les puristes se rassurent, fort de son savoir-faire, le studio a peu de chances de livrer un travail lisse et sans âme. De plus, il ne semble pas que Ghibli se soit engagé à utiliser exclusivement l’animation 3D. Le prochain film de Hayao, qui sera sans doute son dernier, sera ainsi animé avec des techniques plus traditionnelles. Intitulé Kimitachi ha do ikiru ka (Comment vivez-vous ?) il s’agit d’une adaptation d’un roman de Genzaburo Yoshin prévue pour 2023.via Engadget Crédit photo : clubodioso CC BY 2.0