Gilda Piersanti et Olivier Bal Prix Méditerranée Polar du Premier Roman 2018

Le jury du prix Méditerranée Polar 2018 a dévoilé les noms des deux lauréats 2018 : Gilda Piersanti , prix Méditerranée Polar 2018 pour son roman, Illusion tragique (Editions Le Passage) et Olivier Bal prix Méditerranée Polar du Premier roman 2018 pour Les Limbes (Editions De Saxus).





Le prix Méditerranée Polar est parrainé par la Ville du Barcarès, Perpignan Méditerranée Métropole et les magasins Cultura. Fondé en 2018 par le Centre Méditerranéen de littérature et la Ville du Barcarès et remis désormais chaque année en juin lors du Festival Méditerranée Polar Aventure de Port-Barcarès, ce nouveau prix littéraire s’inscrit la lignée des Prix Méditerranée fondés en 1984.

Le Prix Méditerranée Polar est destiné à récompenser les meilleurs romans dans l’univers du polar, du suspense et de l’aventure. Le jury est composé de dix personnalités du monde des lettres. Prix décernés pour 2 catégories : Roman Français et premier roman.

Les Limbes, prix Méditerranée Polar du Premier roman 2018



Vietnam, 1970. James Hawkins est une jeune recrue. Durant un assaut, il prend une balle dans la tête et croit mourir. Après un mois de coma, et tandis qu’il essaie de se rétablir dans un hôpital de Saigon, il découvre que quelque chose s’est éveillé en lui. Ses nuits deviennent des épreuves, son sommeil et ses rêves ne lui appartiennent plus. Désormais, lorsqu’il dort, il visite les songes des autres... Un thriller vertigineux, haletant et angoissant !



Illusion tragique, prix Méditerranée Polar 2018



Dans ce thriller de l’enfance menacée, Gilda Piersanti interroge les méandres infinis de la perversité. Devenir la proie d’un pervers est une malédiction, une vie entière ne suffit pas pour y échapper. Illusion tragique nous entraîne dans une intrigue aux retournements imprévisibles, comme un labyrinthe dont le tracé se recompose à chaque détour, jusqu’au dénouement... inimaginable.