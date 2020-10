Gilles Havard reçoit le prix Fondation Martine Aublet 2020

Au cœur de l’ouvrage de Gilles Havard, L’Amérique fantôme, Les aventuriers francophones du Nouveau Monde, se retrouvent ainsi « truchements », « coureurs de bois », « trappeurs », ou encore « hommes libres ».Dix portraits d’aventuriers racontent ce métissage à l’opposé de l’imaginaire colonial, occulté par le récit héroïque et prédéterminé du triomphe de la civilisation anglo-américaine sur la sauvagerie amérindienne.L’essai vient de recevoir le prix Fondation Martine Aublet, doté d’un montant de 10.000 €, et qui s’accompagne traditionnellement d’une remise de prix officielle au musée du quai Branly.Oublions les westerns. Durant trois siècles, l'Amérique du Nord a été sillonnée, à l'échelle continentale, par des aventuriers de langue française. Coureurs de bois, trappeurs, interprètes, ces hommes, en quête de fourrures, se sont constamment mêlés aux Amérindiens.En partant sur la piste de dix voyageurs, natifs de la France ou du Canada, Gilles Havard fait surgir des scènes saisissantes : adoption d'un jeune Français par des Iroquois du XVIIe siècle, pirogues chargées de peaux de castor ou de bison descendant la rivière Missouri, fêtes du Nouvel An empruntant aux cérémonies indiennes, retrouvailles lors des grandes haltes de caravanes...À travers ces destins hors du commun se dessine une autre histoire de la colonisation européenne, occultée par le récit américain de la conquête de l'Ouest : une histoire d'échanges, de métissages, mais aussi de violences, dont les têtes d'affiche sont des Français et des Amérindiens.Cet ouvrage explore une Amérique oubliée, fantôme — effacée des mémoires, absente des livres d'histoire. S'appuyant sur des récits de voyage, les archives des deux continents et les témoignages de descendants, enrichi de cartes et d'images inédites, il donne vie à un monde jusqu'ici invisible.