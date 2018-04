Gillian Flynn signera le remake de la série Utopia pour Amazon

Très en vue depuis le succès des Apparences et son adaptation au cinéma par David Fincher sous le titre Gone Girl, Gillian Flynn mettra ses talents d'auteure et de scénariste au service d'un remake de la série britannique Utopia, produit par Amazon. Utopia raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents en possession d'une bande dessinée qui pourrait colporter des secrets d'État...

À l'origine diffusée sur la chaîne britannique Channel 4, la série Utopia a été créée par Dennis Kelly, scénariste et dramaturge : dans une atmosphère sombre et traversée de conspirations en tous genres, un groupe d'adolescents tente de percer le mystère d'une bande dessinée qui révélerait un paquet d'informations classées secret défense... Ils sont bien entendu poursuivis par une organisation secrète, et des tueurs déterminés.

Avec sa photographie soignée et sa violence débridée, la série a conquis son public au Royaume-Uni, mais a finalement connu un arrêt brutal en 2014, après deux saisons, pour cause d'audiences insuffisantes. Depuis, elle a gagné en popularité, et la chaîne HBO s'est d'abord montrée intéressée par la perspective d'un remake américain.

La chaîne avait d'ailleurs proposé à Gillian Flynn de reprendre le scénario de cette nouvelle version d'Utopia, et David Fincher, réalisateur de Gone Girl, était même pressenti pour réaliser, ou au moins participer à la production de la série.

Finalement, des problèmes liés au budget préparatoire auront poussé HBO à lâcher le projet : sans surprise, c'est Amazon Studios qui récupère Utopia, laquelle rejoint ainsi son impressionnant planning de séries en production, comme l'indique un communiqué de la firme. À présent, les amateurs s'interrogent sur le ton qu'adoptera la production : Utopia version britannique était en effet très violente, et ne s'embarrassait pas de montrer les morts pas vraiment paisibles des adolescents...