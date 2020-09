Girlsquad, série policière et féministe imaginée par Estelle Surbranche

Le lycée vient de fermer ses portes, l’été s’annonce radieux au bord de la plage… Chloé, Ruby, Sofia et Constance, le Girlsquad, comptent bien en profiter. Mais au lendemain d’une fête mémorable, la petite sœur de leurs copains est retrouvée au bord de la route, dans le coma. Au même moment, une mystérieuse Billie surgit de nulle part et sème la discorde au sein du groupe tandis qu’un « Voyeur » harcèle les filles sur leurs réseaux sociaux. Le Girlsquad va-t-il résister aux épreuves, aux révélations, et aux conflits qui vont se succéder ?

En tournage, la série sera ensuite disponible en exclusivité sur France.tv Slash. Elle est produite par Katia Raïs, pour Kelija Productions, groupe Kabo. Le scénario, sur une idée originale d'Estelle Surbranche, est signé par l'auteure elle-même, avec Sébastien Fabioux, Élise Benroubi, Victoria Musiedlak et Charlotte Vecchiet.Le synopsis de la série est le suivant :« Quand la romancière Estelle Surbranche m’a proposé la série Girlsquad, j’y ai vu non seulement l’opportunité de développer une série romanesque et policière dont les héros sont des jeunes adultes, mais également l'occasion de renouveler les séries ado 2000/2010 essentiellement américaines (Gossip girls, Pretty little liars) en les ancrant dans un univers français, féminin, féministe et post #metoo », explique la productrice Katia Raïs.« Nos personnages évoluent dans un décor paradisiaque, pourtant les apparences sont parfois trompeuses. Dans la série, nous avons voulu assumer une certaine dureté dans les dialogues et les situations, tout en associant l'univers du thriller. »Les 10 épisodes de 22 minutes seront réalisés par Zoé Cauwet. Les dates de diffusion ne sont pas encore connues.