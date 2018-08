Glenn Close est La Doublure, d'après le roman de Meg Wolitzer

Le cinéaste suédois Björn Runge s'est lancé dans l'adaptation d'un roman de Meg Wolitzer, The Wife, traduit en 2005 par L'Épouse chez Grasset par Johan Frederik Hel Guedj puis réédité en 2016 sous le titre La Doublure aux éditions Rue Fromentin. Une histoire de faux-semblant, d'acceptation, puis, enfin, de prise de conscience... Avec Glenn Close dans le rôle-titre.

L'auteure de La Position (Sonatine, 2014, traduit par Madeleine Nasalik) et Les Intéressants (Rue Fromentin, 2015, traduit par Jean Esch) s'est fait connaitre à l'international avec ce roman, qui raconte la remise en question d'un couple durable et, selon toutes apparences, parfait... On y retrouve aussi des questionnements autour de la création et du statut d'auteur.

Outre Glenn Close, le casting du film rassemble aussi Logan Lerman, Jonathan Pryce ou encore Alix Wilton Regan. Le sujet du film, particulièrement brûlant, n'est par ailleurs pas sans rappeler les récents déboires traversés par l'Académie suédoise... Drôle de coïncidence.



« J'étais ravie que [Meg Wolitzer] soit disposée à me confier son merveilleux livre, mais quand j'ai écrit l'adaptation pour le cinéma pour la première fois il y a quinze ans, aucune star masculine ne voulait participer à un film intitulé L'Épouse plutôt que Le mari. Les choses ont changé à Hollywood, depuis », note par ailleurs la scénariste du film, Jane Anderson.

Le résumé de l'éditeur pour La Doublure :

Joan, 64 ans, est confortablement installée dans la première classe d'un avion. Elle voyage vers Helsinki où son mari, un écrivain très célèbre, unanimement considéré comme un génie, doit recevoir une prestigieuse récompense pour l'ensemble de son œuvre. Tout va donc pour le mieux dans ce couple respecté de tous. Et pourtant... dans cet avion, à ce moment précis, Joan vient de décider de quitter son mari. Elle repense à leur rencontre dans le New York du début des années 1960, dans le quartier de Greenwich village. Puis leur marche commune vers le succès. Surtout, elle revient sur le secret qui cimente leur relation depuis de longues années. Si elle décide de partir, tous les deux y perdront beaucoup. Toute leur vie. Comme dans Les Intéressants, Meg Wolitzer déploie, dans ce roman, son art de l'analyse psychologique et du flasback. La doublure porte un regard lucide sur le couple, sur le succès et sur toute une génération issue des années 60.

S'il sortira en salles le 16 août prochain aux États-Unis, le film n'a pas encore de date de sortie précise chez nous, mais pourrait faire son apparition au cinéma en 2019.







via Electric Lit