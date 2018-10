Global Illustration Awards : le duo belge Jacques & Lise couronné

#FBM18 — La Foire du Livre de Francfort était le théâtre, ce 10 octobre 2018, de la cérémonie de remise des Global Illustration Awards, des prix qui, comme leur nom l'indique, visent à récompenser des illustrateurs du monde entier, dans différentes catégories. Cette année, le duo belge Jacques & Lise rafle le Grand Prix pour Viktor, un album jeunesse publié par la maison Van Halewyck.

Illustration de livre

Gold Award

Simsung Park, Here (États-Unis)

Excellence Award

Narges Mohammadi, Trojan Horse (Iran)

Jacques & Lise, Viktor (Belgique)

Projet original pour un livre jeunesse non publié

Gold Award winner

Fan Zhang, Subway (Chine)

Excellence Award

Zhenjia Liu, Tomorrow (Chine)

Luisa Jung, City under Water (Argentine)

Illustration publicitaire et éditoriale

Gold Award

Sonia Alins Miguel, Dones d’aigua (Espagne)

Excellence Award

Joohee Yoon, Warby Parker Mural (États-Unis)

Marina Friedrich, Meat vs. Meat (Allemagne)









Illustration scientifique

Gold Award

Melanie Gandyra, Hortus Domus (Allemagne)

Excellence Award

Annalisa and Marina, Golden Eagle (Italie)

Lang Shi, Wake Up (Chine)

Illustration thématique : « Symboles et Civilisation »

Gold Award

Antong Dong, Break Your Own Dream of Your Childhood (Chine)

Excellence Award

Tongyang Yu, Food Culture (Chine)

Fatinha Ramos, Social Discrimination (Portugal)

Grand Prix

Jacques & Lise, Viktor (Belgique)

Les lauréats du Grand Prix remportent 6000 €, ceux des Gold Awards 2000 € et ceux des Excellence Awards 1000 € chacun.