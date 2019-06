Good Morning, Midnight  : Georges Clooney, version post-apocalyptique sur Netflix

Augustin, un brillant astronome, est en mission dans l'Arctique lorsque sa base est évacuée. Alors que les militaires rapatrient ses collègues, il refuse de quitter l'Observatoire. Quel que soit le danger, il veut finir ses jours ici, les yeux dans les étoiles. La rencontre avec une fillette de huit ans change ses plans : il doit reprendre contact avec le monde pour qu'elle soit sauvée. Mais toutes ses tentatives restent sans réponse… Alors qu'une jeune astronaute, Sully, quitte Jupiter pour regagner la Terre avec son équipage, elle perd tout contact avec Houston.

Augustin capte son appel. Au fil des échanges, ils vont se découvrir et se rapprocher, malgré l'immense vide qui les sépare. Ensemble, ils affrontent leurs peurs et leur solitude, réfléchissent sur leurs choix passés et affrontent le futur qui les attend.

Geoges Clooney endossera une nouvelle fois le rôle de réalisateur. Après le succès de sa série Catch-22 , qu’il a tiré du roman du même nom de Joseph Heller (publié en 1961), il poursuit dans le long-métrage, avec l'ouvrage post-apocalyptique de Lily Brooks Dalton. Le titre de science-fiction fut consacré par le Chicago Review of Books comme l’un des meilleurs livres de 2017.Le scénario sera écrit par Mark L. Smith, coauteur de The Revenant et Overlord. Quant à Georges Clooney, il sera à la fois acteur principal, réalisateur et producteur via sa société Smokehouse Pictures. À ses côtés, Grant Heslov sera également coproducteur, ainsi que les sociétés Anonymous Content et Syndicate Entertainment.Good Morning, Midnight a été publié en France par les Presses de la Cité, dans une traduction de Sylvie Schneiter.Clooney a déclaré à Variety : « Grant et moi-même ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de participer à cet incroyable projet. Mark est un écrivain que nous admirons depuis longtemps et son scénario est obsédant. Nous sommes ravis de travailler également avec nos amis de Netflix. »La production du film est prévue pour octobre, mais aucune date de sortie, titre, ni même un casting n’ont pour le moment été encore révélé. C’est la première fois que Georges Clooney collabore avec Netflix pour un long métrage.Dans un communiqué le responsable de la division cinéma de Netflix, Scott Stuber a précisé : « Connaissant et travaillant avec George depuis plus de deux décennies, je ne peux penser à personne d'autre pour donner vie à cette histoire incroyable. Le livre est puissant et émouvant, et l’adaptation de Mark est magnifiquement écrite. Il s’agit essentiellement d’une histoire sur la nature humaine, une histoire dont notre public mondial tombera amoureux. »Voici un résumé du titre Good Morning, Midnight :Lily Brooks Dalton trad. Sylvie Schneiter — Good Morning, Midnight — Presses de la Cité — 9782258133952 —19,50 €.