Gotham bien gardée : Ben Affleck et Michael Keaton en Batman pour The Flash

Voyages dans le temps en perspective : Ezra Miller, acteur ayant prêté ses traits à Flash dans Batman vs Superman : L'Aube de la justice (2016) et Justice League (2017) croisera deux Batmen dans le film The Flash, dont la sortie est programmée pour l'été 2022. Ben Affleck et Michael Keaton, qui ont respectivement incarné l'homme chauve-souris dans les années 2010 et 1990, seront en effet de la partie.



Les deux hommes seront réunis devant la caméra d'Andy Muschietti, qui a fait forte impression avec Ça. Le scénario du film devrait donc inclure une capacité de voyage dans le temps pour Flash, une caractéristique apparue chez Barry Allen, deuxième version du personnage, celle qu'incarne justement Ezra Miller. À l'aide d'une technique spéciale liée à sa super-vitesse, Flash se retrouve capable de naviguer entre différentes époques.



Les hypothèses vont toujours bon train chez les fans : Keaton sera-t-il la version âgée de Ben Affleck ? Un peu de maquillage ou quelques effets spéciaux auraient fait l'affaire... L'acteur serait plutôt une version de Batman dans une dimension alternative, ce qui excite beaucoup plus les amateurs : les adaptations audiovisuelles DC pourraient ainsi accueillir prochainement le fameux Batman des années 1960...