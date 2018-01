Grâce à l'écrivain Michael Morpurgo, Joey le cheval est fait chevalier

À 74 ans, Michael Morpurgo, écrivain britannique auteur de plus d'une centaines de livres, vient de recevoir un titre de chevalerie pour services rendus à la littérature ainsi qu'aux oeuvres de bienfaisances. Une bonne nouvelle pour lui, mais aussi pour le héros de son célèbre ouvrage Cheval de guerre , le cheval Joey, à qui il « offre » cette légion d'honneur version britannique.

Bryan Ledgard, CC BY 2.0

Tous les ans, la liste des honneurs du Nouvel an récompense différentes personnes, dans différents domaines, au Royaume-Uni. Pour Michael Morpurgo, c'est un titre de chevalerie.L'auteur le reconnaît, s'il reçoit cet honneur, ce n'est pas seulement dû à ses actions de bienfaisances, mais c'est aussi grâce à un livre : Cheval de guerre, son premier, publié en 1982 et adapté sur grand écran par Steven Spielberg en 2011.Ce roman jeunesse fait parler Joey, un cheval de ferme qui devient cheval de guerre en 1914, et qui témoigne de la Grande Guerre, de ses rencontres et de ses aventures.« Il n'y a jamais eu de chevalier plus redevable à son cheval que moi - et, en fait, nous allons donner le titre de chevalier à Joey et nous l'appellerons Sir Joey » annonce Michael Morpurgo à la Press Association.Michael Morpurgo est un auteur jeunesse célèbre, né en 1943 à St-Albans, près de Londres. Alors qu'il se destinait à une carrière dans l'armée, il décide de devenir professeur d'anglais et commence à inventer des histoires pour ses élèves.En 1982, Cheval de guerre paraît, lançant sa carrière d'écrivain. On lui doit également Le Jour des baleines - aussi adapté au cinéma par Clive Rees sous le nom de L'île aux baleines - mais encoreIl a reçu de nombreuses récompenses.Il est aussi remercié pour ses oeuvres de bienfaisance. En 1978, avec sa femme Clare, il ouvre une ferme dans le Devon pour accueillir des enfants de quartiers urbains défavorisés, et leur fait découvrir la campagne et ses animaux.Cette récompense donne donc « l'opportunité de parler de la littérature pour enfants et de l'importance que cela revêt pour [les] jeunes qui grandissent aujourd'hui » explique Michael Morpurgo, « ils apprennent tellement - pas seulement l'orthographe et la ponctuation, tout cela est très important - mais ce que vous apprenez d'un livre, c'est la compréhension et l'empathie. Vous apprenez à comprendre d'autres personnes, de différentes couleurs de peau, de différentes religions, d'un autre âge - et la lecture peut faire cela, c'est donc merveilleux d'être en mesure de le faire de manière puissante ».Via Evening Express Michael Morpurgo - Cheval de guerre - Trad. A. Dupuis - Folio Junior - 978-2070619474 - 7.30 €