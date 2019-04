Grâce à la mémoire de Pierre Loti, musique et littérature réunies

Le 15ème Festival Musiques au Pays de Pierre Loti présentera son lot de musiciens sur l’Île d’Oléron, Rochefort et Marennes du 25 mai au 1er juin 2019. Sous la bannière « Hymne à la nature », Julien Masmondet dirigera 130 musiciens, à l'occasion de 15 concerts programmés dans 15 lieux différents. Cependant, pour les plus littéraires des participants, cet événement sera également l'occasion d'assister à des activités autour de la lecture et des livres.







Louis-Marie-Julien Viaud, alias Pierre Loti, est un écrivain et officier de marine français, né le 14 janvier 1850 à Rochefort et mort le 10 juin 1923 à Hendaye. Une grande partie de son œuvre est autobiographique et s'inspire de ses voyages. On peut citer Le Mariage de Loti pour Tahiti (1882) ou Madame Chrysanthème pour le Japon (1887).



Pierre Loti était également membre de l'Académie française à partir de 1891. Il a droit à des funérailles nationales, en 1923. Il est enterré sur l'île d'Oléron, l'un des lieux du festival qui lui est dédié, dans le jardin d'une maison ayant appartenu à sa famille. Sa maison à Rochefort est devenue un musée.



Une édition en hommage à la nature et Albert Roussel



Depuis sa création en 2004, le festival maintient ses trois objectifs premiers : organiser et développer des manifestations artistiques et musicales dans l’esprit d’ouverture de Pierre Loti ; participer à la vie culturelle de l’île d’Oléron, du bassin de Marennes et du Pays Rochefortais ; et favoriser l’accès à ces manifestations au plus grand nombre, notamment par des actions pédagogiques et caritatives dédiées.



Avec le thème « Hymne à la nature », le festival compte rendre hommage à Albert Roussel, dont on célèbre cette année les 150 ans de naissance. Les différentes activités permettront de faire découvrir au public ses multiples facettes de compositeur, d'officier de marine, de grand voyageur et donc d'amoureux de la nature, à l'image de Pierre Loti.



Projections et littérature en musique



Loïc Corbery, de la Comédie-Française, sera présent pour l'occasion afin de réciter des textes de Loti : ses lectures seront l'occasion d'associer musique et littérature, comme le veut le festival. Un concert lecture est d'ailleurs prévu le 1er juin 2019, dans la Maison des Aïeules, où Pierre Loti a choisi d’être inhumé à Saint-Pierre d’Oléron.



Pour rester en littérature, Alain Quella-Villéger, spécialiste de l'ancien académicien, viendra présenter son nouveau livre : Loti en Oléron. Dans cet ouvrage, il présente le voyageur comme un fervent défenseur de la nature et du patrimoine. Des dédicaces autour de l'œuvre seront organisées à Saint-Pierre d’Oléron, le samedi 25 mai, à 17h, à la médiathèque de l'île.