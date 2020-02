Grand prix de l’Imaginaire 2020 : le jury dévoile ses premières sélections

Roman francophone

Chaque année, le jury du prix de l’Imaginaire récompense à titre honorifique un ou une auteure dans dix catégories, comprenant les genres du roman, de la nouvelle et de l'essai fancophones et étrangers, ainsi que le roman de litterature jeunesse, francophone et étranger également. Un prix dédié à la traduction et au graphisme ainsi qu'un Prix spécial font également parties des distinctions.Réunis ce samedi 1er février pour discuter de leurs choix, les jurés ont dévoilé mercredi 5 février leurs premières listes des ouvrages sélectionnés.Depuis 2010, la remise des prix a lieu lors du festival Etonnants Voyageurs, à Saint-Malo. Cette année, elle se tiendra la journée 31 mai 2020.Voici la liste des premières sélections :Vie™ de Jean Baret (Le Bélial ») Civilizations de Laurent Binet (Grasset) Les Furtifs de Alain Damasio (La Volte)Le Chant mortel du soleil de Franck Ferric (Albin Michel)L’Homme électrique de Victor Fleury (Bragelonne)Rouge impératrice de Léonora Miano (Grasset)Les Machines fantômes d’Olivier Paquet (L’Atalante)Chimère d’Emmanuelle Pireyre (L’Olivier)La Fracture de Nina Allan (Tristram), trad. Bernard SigaudSauvage de Jamey Bradbury (Gallmeister), trad. Jacques MailhosVita Nostra de Marina & Sergueï Diatchenko (L’Atalante), trad. Denis E. SavineDiaspora de Greg Egan (Le Bélial’), trad. Francis LustmanLa Cité de l’orque de Sam J. Miller (Albin Michel), trad. Anne-Sylvie HomasselTrop semblable à l’éclair de Ada Palmer (Le Bélial »), trad. Michelle CharrierL’Effondrement de l’empire de John Scalzi (L’Atalante), trad. Mikaël CabonChasseurs & Collectionneurs de Matt Suddain (Au diable vauvert), trad. Sara DokeTerminus de Tom Sweterlitsch (Albin Michel), trad. Michel PagelPitch de vente aux Archétypes de Michèle Laframboise (in Galaxies n° 60)La Longue patience de la forêt de Christian Léourier (in Bifrost n° 93)Helstrid de Christian Léourier (Le Bélial »)Le Vieillard, l’enfant et la cuillère pensante de Denis Roditi (in Solaris n° 212)Faites comme si vous étiez morts (recueil) de Sammy Sapin (L’Arbre vengeur)Dans la nécropole troyenne de Jean-Louis Trudel (in Galaxies n° 57)Lumières noires (recueil) de N.K. Jemisin (Nouveaux Millénaires)Nouer des liens de Ken Liu (in Galaxies n° 61)Ceux qui restent de Ken Liu (in Galaxies n° 58)Son corps et autres célébrations (recueil) de Carmen Maria Machado (L’Olivier)La Fille qui saigne de Shweta Taneja (in Galaxies n° 58)Les Meurtres de Molly Southbourne de Tade Thompson (Le Bélial »)ZeroS de Peter Watts (in Bifrost n° 93)Journal d’un AssaSynth, tomes 1 à 4, de Martha Wells (L’Atalante)Boxap 13-07 d’Amalia Anastasio (Scrineo)L’Arrache-mots de Judith Bouilloc (Hachette jeunesse)Cogito de Victor Dixen (Robert Laffont)L’Odeur du jour de Danielle Martinigol (Hachette jeunesse)Le Démêleur de rêves de Carina Rozenfeld (Scrineo)Félines de Stéphane Servant (Rouergue)L’Estrange Malaventure de Mirella de Flore Vesco (L’École des loisirs)Le Club de l’ours polaire, tomes 1 & 2, d’Alex Bell (Gallimard jeunesse)L’Anti-magicien, tomes 1 à 4, de Sebastien De Castell (Gallimard jeunesse)La Voix des ombres de Frances Hardinge (Gallimard jeunesse)Le Dernier magicien, tomes 1 & 2, de Lisa Maxwell (Casterman)Le Prieuré de l’Oranger de Samantha Shannon (De Saxus)La Faucheuse, tomes 1 à 3, de Neal Shusterman (Robert Laffont)Nevermoor, tomes 1 & 2, de Jessica Townsend (Pocket jeunesse)Les Voleurs de vœux de Jacqueline West (Milan)Michèle Albaret-Maatsch pour Les Testaments de Margaret Atwood (Robert Laffont)Michelle Charrier pour Trop semblable à l’éclair de Ada Palmer (Le Bélial »)Florence Dolisi pour Aurora de Kim Stanley Robinson (Bragelonne)François-Michel Durazzo pour Le Testament d’Alceste de Miquel De Palol (Zulma)Claire Duval pour La Défense du paradis de Thomas Von Steinaecker (L’Atalante)Laure Hinckel pour Solénoïde de Mircea Cartarescu (Noir sur Blanc)Anne-Sylvie Homassel pour La Cité de l’orque de Sam J. Miller (Albin Michel)Nathalie Mège pour Vorrh de Brian Catling (Fleuve)Hélène Papot pour Son corps et autres célébrations de Carmen Maria Machado (L’Olivier)Denis E. Savine pour Vita Nostra de Marina & Sergueï Diatchenko (L’Atalante)Philippe Aureille pour Les Îles noires de Sylvie Lainé (Organic)François Baranger pour Les Montagnes hallucinées, tome 1, de Howard Phillips Lovecraft (Bragelonne)Benjamin Carré pour L’Alchimie de la pierre d’Ekaterina Sedia (Pocket)Laurent Durieux pour Chroniques martiennes de Ray Bradbury (Denoël)Didier Graffet pour Effluvium de Didier Graffet & Xavier Mauméjean (Bragelonne)Manchu pour Lune montante de Ian McDonald (Denoël)Aurélien Police pour Les Machines fantômes d’Olivier Paquet (L’Atalante)Guillaume Sorel pour l’intégrale des Nouvelles de Jack Vance (Le Bélial »)La revue Anticipation n° 2 : L’Odyssée spatiale (Books on Demand)Science-fiction, prothèses et cyborgs dirigé par Jérôme Goffette (Books on Demand)Lovecraft : Je suis Providence de S.T. Joshi (ActuSF)Station Metropolis direction Coruscant d’Alain Musset (Le Bélial »)L’Étoffe dont sont tissés les vents d’Antoine St. Épondyle (Goater)Anatomie comparée des espèces imaginaires de Chewbacca à Totoro de Jean-Sébastien Steyer (Le Cavalier bleu)Tolkien et les sciences dirigé par Jean-Sébastien Steyer, Roland Lehoucq & Loïc Mangin (Belin)L’anthologie Dracula et autres écrits vampiriques, composée par Alain Morvan, dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard)Les éditions de l’Arbre vengeur pour leur travail patrimonialLes éditions du Bélial pour l’Intégrale des Nouvelles de Jack VanceLes éditions Critic pour l’Intégrale Grainger des étoiles de Brian StablefordLes éditions Publie.net et Philippe Éthuin pour avoir exhumé et publié L’Empire savant de Pierre-Marie DesmarestJean-Pierre Dionnet pour son parcours au service de la pop culture, relaté dans Mes moires, un pont sur les étoiles (Hors Collection)Fleur Hopkins pour l’exposition « Le Merveilleux scientifique » à la BnFLa BnF pour l’exposition « Tolkien, Voyage en Terre du Milieu »