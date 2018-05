Grand Prix de l'Imaginaire : Toxoplasma de Calvo consacré

GPI n’est pas le nom d’une course automobile, bien que les choses aillent très vite : le Grand Prix de l’Imaginaire, remis depuis 1974 vient de consacrer dix lauréats, à travers plusieurs thématiques. Une année riche pour La Volte, qui place plusieurs titres, ainsi que pour Au Diable Vauvert.









Les lauréats ont été annoncés ce 10 mai, et la remise du prix aura lieu à la Maison de l’Imaginaire, lors du festival Saint-Malo, Etonnants voyageurs, ce 20 mai. Les 10 lauréats sont les suivants.



Roman francophone

Toxoplasma de Calvo (La Volte)



Roman étranger

L'Arche de Darwin de James Morrow (Au diable vauvert) - traduction Sara Doke



Nouvelle francophone

Serf-Made-Man ? ou la créativité discutable de Nolan Peskine d'Alain Damasio (in Au bal des actifs, La Volte)



Nouvelle étrangère

Danses aériennes de Nancy Kress (Le Bélial' & Quarante-Deux) - Traduction Thomas Bauduret et Pierre-Paul Durastanti



Roman jeunesse francophone

Sang maudit d'Ange (Castelmore)



Roman jeunesse étranger

Les Cartographes, tomes 1 à 3 de S.E. Grove (Nathan) - traduction Sophie Dabat



Prix Jacques Chambon de la traduction

Jean-Daniel Brèque pour Certains ont disparu et d'autres sont tombés de Joel Lane (Dreampress), La Bibliothèque de Mount Char de Scott Hawkins (Denoël, Lunes d'encre) et Apex de Ramez Naam (Presses de la Cité)



Prix Wojtek Siudmak du graphisme

Daniel Egneus pour American Gods et Le Monarque de la vallée de Neil Gaiman (Au diable vauvert)



Essai

Étoiles rouges. La littérature de science-fiction soviétique de Viktoriya Lajoye et Patrice Lajoye (Piranha)



Prix spécial

Ellen Herzfeld et Dominique Martel pour leur travail au service de la science-fiction depuis plus de 30 ans, dont le site internet Quarante-Deux et les recueils de la collection Quarante-Deux aux éditions du Bélial'