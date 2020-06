Grand Prix de la Critique littéraire P.E.N. Club/ Brasserie Lipp

Le grand prix de la Critique littéraire a été créé en 1948 par Robert André, écrivain et critique littéraire, président de l’Association Internationale des Critiques littéraires. Depuis sa refondation en 2000 par l’écrivain et poète Jean-Luc Favre, alors Trésorier du P.E.N. Club français, il est remis chaque décembre par l’association à un essai littéraire paru dans l’année écoulée et faisant date dans l’histoire de la critique littéraire.









La remise se déroule désormais à la Brasserie Lipp, partenaire du Prix depuis 2018. Depuis sa création, il a récompensé de nombreux auteurs de premier plan et entend promouvoir une critique littéraire de qualité. La dernière en date fut Judith Lyon-Caen, pour La griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature. (NRF essais. Gallimard).



En 2019 était couronnée Judith Lyon-Caen pour son essai portant sur une Diabolique de Barbey d’Aurevilly, La vengeance d’une femme, à partir de laquelle l’auteur « ouvre des perspectives sur la manière dont une époque nourrit le sens d’une écriture romanesque », comme l’expliquait Antoine Spire, membre du jury, dans son allocution à la Brasserie Lipp lors de la remise du Prix. Il ajoutait : « Son essai progresse comme une enquête, passant au tamis le matériau littéraire, découvrant derrière la fiction des réserves de savoir. »



Présidé par Joël Schmidt, son jury est aujourd’hui constitué d’Élisabeth Barillé, Sylvestre Clancier, Béatrice Commengé, Jean-Luc Despax, Cécile Guilbert, Jean-Claude Lamy, Daniel Leuwers, Jean Orizet, Laurence Paton, Antoine Spire et Patrick Tudoret.





Légende de la photo © Sophie Bassouls : Joël Schmidt, Président du Jury du Grand Prix de la Critique littéraire PEN Club/Brasserie Lipp, Judith LyonCaen, la lauréate 2019, Sylvestre Clancier, Président d’honneur du PEN Club français, Antoine Spire, Vice-président du PEN club français