Grand Prix de Littérature dramatique : Catherine Benhamou et Sophie Merceron lauréates

Jasmine est une jeune fille de 16 ans qui vit dans une cité de la périphérie d'une petite ville du sud de la France. En grandes difficultés scolaires, Jasmine rêve de faire bouger les choses, de partir de la cité, de sortir de l'anonymat, de l'invisibilité à laquelle elle se sent réduite.

C'est sur internet qu'elle va trouver la réponse à ses désirs autant qu'un écho à sa colère, en la personne d'un jeune homme qui habite une petite ville du nord de la France. Ce qu'elle croit être l'Amour va quitter le virtuel et débarquer dans sa vraie vie. Il est fiché S, et avec lui son rêve secret deviendra un vrai projet.

Grâce à Imène, la meilleure amie de Jasmine, le passage à l'acte n'aura pas lieu.

Essayant de comprendre elle-même comment les choses ont pu aller aussi loin, Imène s'adresse à la mère de Jasmine et tente de comprendre la dérive de son amie.

Le monologue d'Imène est traversé par des voix, celle de Jasmine, celles des autres élèves et celle de l'intervenant qui fait remplir aux élèves un questionnaire sur le suicide chez les adolescents.

Depuis que sa mère est partie, Avril fait des cauchemars. Il a peur du noir et surtout du loup plat. Il n'aime pas l'école, s'enferme souvent dans le placard, déteste prendre son bain et il n'a pas de copains : sauf un, Stéphane Dakota, qu'il est le seul à voir. Son père fait tout ce qu'il peut pour l'aider, mais ce n'est pas facile. Jusqu'au jour où Isild vient donner des cours à Avril, à domicile. Et cette fille-là, c'est une vraie tornade.

La cérémonie de remise des Prix s'est déroulée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique en jauge restreinte, mais aussi sur Facebook et artcena.fr pour une retransmission en direct.Romance, de Catherine Benhamou, aux éditions Koïnè, reçoit le Grand Prix de Littérature dramatique.Le résumé de l'éditeur pour Romance :Avril, de Sophie Merceron, à l'École des loisirs, reçoit le Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse.Le résumé de l'éditeur pour Avril :Six élèves comédiens, préparés par Robin Renucci, ont lu des extraits des six textes finalistes. Trois classes de Lycées parisiens étaient présentes. En effet, une nouvelle proposition enrichit ces Grands Prix cette année : les élèves suivent un parcours pédagogique autour des textes des Grands Prix, intitulé « Dans la fabrique des écritures contemporaines » et proposé par ARTCENA, en partenariat avec le CNSAD et soutenu par le Rectorat de l'Académie de Paris.L'association Des jeunes et des lettres a décerné ses coups de cœur à Romance de Catherine Benhamou (Koïnè) et Blanche-Neige, histoire d'un Prince de Marie Dilasser (Les Solitaires Intempestifs)