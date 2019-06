Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey 2019 : la sélection

Le jury de l'édition 2019



Depuis sa création en 2003, le Grand Prix a vu se succéder de prestigieux présidents du jury : Anna Gavalda, Thierry Coppé, Didier van Cauwelaert, Sophie Audouin-Mamikonian, Midam, Zep, Patrick Sobral, Marie-Aude Murail… Cette année, c'est Anne Goscinny qui reprend le flambeau. La romancière, auteure de 7 ouvrages, s'est lancée dans la littérature jeunesse avec la dessinatrice Catel pour donner vie à une jeune fille dans la série Le monde de Lucrèce.En mars dernier, les lecteurs du Journal de Mickey ont été appelés à envoyer une chronique littéraire afin de faire partie du jury de l'édition 2019, roman ou BD. Après une lecture longue et assidue de plus de 500 candidatures, seize critiques en herbe ont été choisis.Ce 14 juin, Édith Rieubon, rédactrice en chef du Journal de Mickey, et Anne Goscinny ont ouvert la 17e édition en présence de seize jurés très enthousiastes. Ces derniers se sont vu remettre, solennellement, les 8 romans et les 9 BD que compte la sélection 2019.Le programme pour ces jeunes lecteurs ? Passer l'été à lire ou plutôt dévorer les œuvres sélectionnées et envoyer leurs critiques qui seront publiées pendant les vacances et à la rentrée dans le Journal de Mickey. Le 25 septembre, ils se rendront à Paris pour délibérer et élire les deux lauréats. Une séance de dédicaces avec les auteurs en compétition sera également organisée et ouverte à tous. Les festivités auront lieu à la Fnac des Ternes.Les ouvrages en compétition sont les suivants :L'arrêt du coeur d'Agnès Debacker (MeMo)Charlie Fisher et le gang des Whiz de Colin Melos (Pocket Jeunesse)Double 6 d'Emmanuel Trédez (Didier Jeunesses)Eliott et la bibliothèque fabuleuse de Pascaline Nolot (Rageot)Violette Hurlevent et le jardin sauvage de Paul Martin (Sarbacane)Les orphelins de métal de Padraig Kenny (Lumen)Un temps de chien de Xavier-Laurent Petit (L'école des Loisirs)L'explorateur de Katherine Rundell (Gallimard Jeunesse)Un été d'enfer de Vera Brosgol (Rue de Sèvres)Les cinq sans maîtres de Cazenove, Karinka et Jytéry (Bamboo)Raowl – Livre 1 : La belle et l'affreux de Tébo (Dupuis)Hercule, agent intergalactique de Zabus et Dalena (Le Lombard)Obie Koul de Makyo et Buffolo (Kennes)Les fleurs de grand frère de Gaëlle Geniller (Delcourt)Lothaire Flammes de Marianne Alexandre (Jungle)Sorceline – tome 1 et 2 de Sylvia Douyé et Paola Antista (Vents d'Ouest)Diesel – tome 1 : Allumage de Tyson Hesse (Kinaye)