Grand Prix du Livre audio 2020 : 6 titres récompensés

Les lauréats du Prix du Public

Le livre audio lauréat de la Plume de Paon des Lycéens

Le palmarès des Grand Prix du Livre audio 2020 :À la recherche du temps perdu de Marcel Proust (coffret), lu par Daniel Mesguich, Frémeaux & AssociésLe petit nuage de et lu par Emmanuel Da Silva, illustré par Sophie Bouxom, Actes Sud JuniorIdiss de Robert Badinter, lu par Féodor Atkine, AudiolibMartin Eden de Jack London, traduit par Francis Kerline, lu par Denis Podalydès, AudiolibSi ma tante en avait de San-Antonio, lu par Antoine De Caunes, LizzieManifesto de Léonor de Récondo, lu par l’auteur et Jacques Chaussepied, AudiolibLe jury de cette édition 2020 réunissait Feu Pascal Kané (réalisateur), Daniel Bergez (professeur de littérature française et auteur), Audrey Agnier (illustratrice et artiste), Esther Leneman (journaliste et formatrice de lecture à voix haute), Michel Nougué Antoine Spire (universitaire, journaliste et auteur), Thomas von Joest (historien), Christophe Rioux (écrivain, journaliste et universitaire), Jean-François Puech (directeur de l’agence News Press) et Cécile Déniard (traductrice).La Plume de Paon organise également chaque année le Prix du public, en partenariat avec l’Institut français. Les internautes sont invités à voter sur le site internet de La plume de Paon pour leurs livres audio préférés dans 5 catégories.Monsieur Mozart de Carl Norac, lu par François Morel, illustré par Marie Dorléans, Didier jeunesseLa papeterie tsubaki de Ito Ogawa, lu par Peggy Martineau, Le Livre Qui ParleMillenium 6 de David Lagercrantz, lu par Bernard Gabay, Actes SudLe Gars de Marina Tsvétaïeva, lu par Anna Mouglalis, Editions des femmes – Antoinette FouqueTrembler de et lu par Catherine Laborde, LizzieEn 2020, ce sont 11 établissements des académies de Strasbourg, Nancy-Metz, Reims et Créteil qui ont participé au vote pour La Plume de Paon des Lycéens. Ils ont choisi Frère d'âme, de David Diop, lu par Babacar M’Baye Fall, chez Audiolib.La Plume de Paon est une association reconnue d’intérêt général, depuis 2009, dirigée par Cécile Palusinski.